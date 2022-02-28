"Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте": Міхалок емоційно звернувся до військових Білорусі

Сергій Міхалок / УНІАН

Легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок закликав білоруських військових ні в якому разі не воювати проти України. Саме таке звернення він опублікував у Instagram.

"Білоруси. Труси, зрадники батьківщини. Лукашенко здав нашу країну збожеволілому тирану Путіну. Ці два презервативи використовують територію Білорусі-для того, щоб атакувати братську Україну. Саме в нашій Білорусі їдуть танки, летять ракети в бік братнього народу. Зараз відбувається ще більш страшне. Зараз хочуть послати на вірну смерть наших воїнів — - заявив він.

Також музикант додав, що українська армія зараз ‒ найсильніша в світі.

"Їм розповідають про якісь нацистів, якийсь борг. Вони всі помруть, бо армія України-ЗСУ-найсильніша у світі. Всі, хто сюди приїде, будуть лежати в землі, а потім будуть горіти в пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати всі накази. Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте. Це злочин перед Господом Богом. Куди ви лізете? Одумайтеся, поки не пізно! - каже музикант.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителі Республіки Білорусь в місті Жлобине Гомельської області в районі 2 години ночі 28 Лютого почули звуки винищувачів, які летіли в напрямку України.

В одному з гомельських районів люди скаржаться, що не можуть спати через гудіння літаків і вертольотів.

При цьому в соцмережах жителі білоруської Республіки пишуть, що також чують звуки масштабної групи вертольотів в районі міста Річиця під Гомелем, неподалік від військової частини.