УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте": Міхалок емоційно звернувся до військових Білорусі

28 лютого 2022, 08:32

Сергій Міхалок закликав білорусів не атакувати Україну і не йти "на вірну смерть"

Міхалок
Сергій Міхалок / УНІАН

Легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок закликав білоруських військових ні в якому разі не воювати проти України. Саме таке звернення він опублікував у Instagram.

"Білоруси. Труси, зрадники батьківщини. Лукашенко здав нашу країну збожеволілому тирану Путіну. Ці два презервативи використовують територію Білорусі-для того, щоб атакувати братську Україну. Саме в нашій Білорусі їдуть танки, летять ракети в бік братнього народу. Зараз відбувається ще більш страшне. Зараз хочуть послати на вірну смерть наших воїнів — - заявив він.

Також музикант додав, що українська армія зараз ‒ найсильніша в світі.

"Їм розповідають про якісь нацистів, якийсь борг. Вони всі помруть, бо армія України-ЗСУ-найсильніша у світі. Всі, хто сюди приїде, будуть лежати в землі, а потім будуть горіти в пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати всі накази. Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте. Це злочин перед Господом Богом. Куди ви лізете? Одумайтеся, поки не пізно! - каже музикант.

читайте такожБілорусь пригрозили відключити від системи SWIFT

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителі Республіки Білорусь в місті Жлобине Гомельської області в районі 2 години ночі 28 Лютого почули звуки винищувачів, які летіли в напрямку України.

В одному з гомельських районів люди скаржаться, що не можуть спати через гудіння літаків і вертольотів.

При цьому в соцмережах жителі білоруської Республіки пишуть, що також чують звуки масштабної групи вертольотів в районі міста Річиця під Гомелем, неподалік від військової частини.

Автор: Єгор Бунін
viber
Сергій Міхалок російське вторгнення новини Білорусі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий директор Газпрому наклав на себе рукиФінансовий директор Газпрому наклав на себе руки "Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ"Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ Помста за бомбардування Києва: український моряк в Іспанії затопив яхту путінського олігархаПомста за бомбардування Києва: український моряк в Іспанії затопив яхту путінського олігарха Уточнюються місце і час: у Зеленського розповіли про підготовку переговорів з РФУточнюються місце і час: у Зеленського розповіли про підготовку переговорів з РФ Затягування війни на тиждень стане смертю режиму ПутінаЗатягування війни на тиждень стане смертю режиму Путіна

Останні новини

14:53

Повне виведення військ: Арестович озвучив вимоги України на переговорах з Росією

14:48

На Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світі

14:39

Ядерна загроза Путіна: Китай застеріг Росію

14:38

Офіційно: військовослужбовці з острова Зміїний живі

14:31

"Хочу повіситись": у мережі з'явилося фото листування російського солдата з матір'ю

Реклама
14:04

"Не можете літати – не зможете і їздити": УЗ закликала Європу й Азію зупинити поїзди до РФ

14:04

Японія виділить Україні $100 млн для допомоги у відбитті в російській агресії

13:35

Російські золотовалютні резерви мають стати джерелом репараційПогляд

13:26

Окупанти обстріляли Харків з "Градів"

13:22

Російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів

13:13

Українців закликали знищувати передавачі окупанта і показали, як вони виглядаютьФото

12:56

Розстріл на місці: у Києві з мародерами боротимуться за законами воєнного часу

12:45

На Сумщині окупанти на БТР розстріляли легкове авто з цивільнимиВідео

12:42

ЗСУ знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану

12:29

Вторгнення Росії йде "не за графіком", окупанти дезорганізовані - Міноборони Британії

12:19

Переговори Росії та України стартували - пряма трансляція

12:14

Гімн України перед танком РФ: мешканці окупованого Бердянська вийшли на акцію протестуВідео

12:11

Банки України закликали повернути кредитні ліміти

12:08

У базі даних Кремля виявили телефони цілого пулу ворожок

12:05

Google Maps заблокували 2 функції відстеження в Україні

Реклама
12:00

Західні ЗМІ розповіли, як Зеленський переконав вдарити по РФ жорсткими санкціями

11:44

Провалений план Бункерного Діда: які виходи є у Путіна з війни в УкраїніПогляд

11:34

Харків тримає оборону - відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

11:29

У Харкові змінили час комендантської години - вона почнеться з 16:00

11:19

Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

11:17

Війна РФ проти України: Євросоюз скликав екстрену зустріч глав Міноборони країн-членів

10:57

Українська делегація прибула на зустріч з російською до білоруського кордонуВідео

10:41

У Дніпрі під час комендантської години розстріляли авто – ЗМІ

10:28

У російських окупантів під Києвом закінчується пальне

10:21

Путін послав до Києва за Зеленським сотні найманців-вбивць - The Times

10:18

Переграла і знищила: на Сумщині жінка поставила окупантів на місце

10:17

На Дніпропетровщині ситуація контрольована і спокійна, штаб працює цілодобово

10:02

Черги на десятки метрів: у Києві люди взяли в облогу супермаркети ще задовго до відкриття

09:43

Поки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні Курили

09:35

Окупанти хочуть зайти в Херсон, прикриваючись "живим щитом" з мирного населення

09:34

У Харкові ЗСУ знищили в школі 20 російських диверсантів

08:55

Розстрілюватимуть на місці: в Охтирці вирішили радикально боротися з мародерами

08:50

Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з УкраїниВідео

08:32

"Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте": Міхалок емоційно звернувся до військових Білорусі

08:14

Комендантська година в Києві: сьогодні в столиці відкриються продуктові магазини і запрацює транспорт

Реклама
08:10

"Як ти будеш дивитися нам в очі?": житель Дніпра звернувся до брата-чиновника Міноборони Білорусі

07:55

Міністр Верещук розповіла, як російські агресори б'ють по колонах біженців з "Градів"

07:48

"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ

07:30

Обдурили і завели в глухий кут: двоє сумчан зуміли голіруч захопити російський БТР

07:30

Що змінить участь білоруської армії у війні на боці РосіїПогляд

07:01

"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

06:46

Білорусь може відмовитися від без'ядерного статусу - результати "референдуму"

06:14

У війні з Росією стався перелом - глава Міноборони України

06:10

Танки не врятують: до Харкова прибула колона зі Stinger і NLAW для ЗСУ

05:46

Євросоюз закрив небо для Росії та заморозив резерви: офіційно запрацювали санкції проти РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти