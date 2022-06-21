Мати заспівала колискову біля труни сина: у Львові попрощалися із загиблим на фронті захисником України

Церемонія прощання з Артемом Демидом / t.me/andriysadovyi

У Львові відбулася церемонія прощання з українським захисником Артемом Демидом, який героїчно загинув у війні з російськими окупантами.

27-річний боєць ЗСУ загинув на Донбасі під час мінометного обстрілу окупантів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий і опублікував фото з траурної церемонії.

Зазначимо, що під час церковної служби мати захисника заспівала останню колискову своїй загиблій дитині. При цьому прощання відбулося в храмі гарнізону святих апостолів Петра і Павла.

"Львів прощається з героєм Артемієм Демидом. Такі люди тримають над нами небо. Молоді, але настільки величні. Артемій буде жити вічно в спогадах і посмішках друзів і рідних. Не забудемо", – написав Садовий.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Львові медики лікують 10-річну Вероніку з Донецької області від важкого поранення, яке вона отримала після обстрілів окупантів (а вся сім'я її виявилася вбита).

Будинок дівчинки в Донецькій області обстріляли з танка. Російські окупанти прицільно били в підвал, де ховалися люди.

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