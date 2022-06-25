18-річна донька Хайді Клум показала пляжний образ в крихітному бікіні

Лені Клум показала ідеальні форми в бікіні / instagram.com/leniklum

18-річна Лені Клум, старша донька німецької супермоделі, акторки і телеведучої Хайді Клум, схоже, має всі шанси затьмарити свою багату і знамениту маму.

Красуня Лені (повне ім'я - Хелен Бошовен Семюель) з дитинства купається в розкоші червоних доріжок і модних показів. Втім, не тільки завдяки іменитим батькам (вітчим Хелен - британський співак Сил).

Дівчина має неабияку зовнішність та вже робить перші успіхи в модельному бізнесі, незважаючи на невисокий за модельними мірками зріст - 1.63 м.

Втім, ця деталь ідеально гармонує з ляльковим личком Лені, яке вже встигли оцінити в Dior. З цим брендом починаюча модель співпрацює зараз.

Юнацький запал і абсолютна впевненість Лені у власній привабливості, створюють гримучу суміш - дівчина часом викладає на своїй сторінці в Instagram вкрай пікантні кадри. Наприклад, нещодавно вона показала своє юне тіло в мінімалістичному, але вельми відвертому бікіні.

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