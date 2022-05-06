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"100 ударів салом по морді": Яніна Соколова чекає на Анатолія Шарія в Україні

6 травня 2022, 22:22

Блогер раніше ображав журналістку, захоплено обговорюючи її лисину і сексуальне життя.

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Яніна Соколова записала звернення до Анатолія Шарія / Колаж

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, чому з особливим завзяттям чекає екстрадиції блогера-путініста Анатолія Шарія в Україну.

"Було затримано одну з найбільших ФСБшних гнид сучасності – Анатолія Шарія. Я не можу вам передати, наскільки я рада цьому факту", - розповіла Соколова.

У своєму блозі Шарій дозволяв собі висміювати успіхи України у внутрішній і зовнішній політиці, складати їдкі підколи на адресу ЄС і транслювати проросійську пропаганду. Крім того він з азартом обговорював онкохворість і особисте життя Соколової. "Він перекрутив, демонізував та спаплюжив усе, починаючи від моєї хвороби на рак. Він вивчав лисину на моїй голові, говоривши, що я це все придумала. Розповідав людям про те, що я краду якісь там державні кошти, хто мені платить, з ким я сплю",- згадує журналістка.

Тому вона мріє про зустріч з Шарієм, щоб той в Україні поніс заслужене покарання за приниження: "Я дуже рада, Толю.[Їдь - нецензур.] в Україну швидше. А ми зробимо максимум для того, щоб ти відчув, як це – бути зрадником держави. Буде тобі кара величезна. Ми просто так тебе не лишимо, тому сто ударів салом по [морді - нецензур.] вже на тебе чекають".

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Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій - це відеоблогер і колишній журналіст. Він відомий тим, що активно поширював проросійські наративи.

У 2012 році він покинув територію України, перебував на території країн Європи і отримав політичний притулок в Литві. Також він мав право на постійне проживання в ЄС.

Шарій починаючи з 2014 року вів свій відеоблог, в якому поширював ролики з критикою влади в Україні, а в 2019 році створив свою політичну партію і з нею намагався брати участь у парламентських виборах. Але ЦВК зрештою скасувала його реєстрацію після акцій протесту і отриманого від СБУ листа про те, що пропагандист з 2012 року не проживає на території нашої держави.

Під час місцевих виборів у жовтні 2020 року партія Шарія пройшла до низки місцевих рад на Сході та Півдні України.

Литва в травні 2021 року позбавила Шарія статусу біженця. Останнім часом він проживати в Іспанії. В Україні він був оголошений в розшук.

Затримання Шарія в Іспанії

У четвер, 5 травня, стало відомо, що Шарія затримали правоохоронці в Іспанії. В СБУ зазначили, що затримання стало можливим завдяки тісній роботі з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами і в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

У чому підозрюють Шарія

В Україні Шарія підозрювати у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

В СБУ зазначають, що пропагандист протягом багатьох років вів діяльність, яка шкодила національній безпеці України в інформаційній сфері. Більше того, в українських спецслужбах вважають, що блогер діяв на замовлення ворожих до України іноземних структур.

Нагадаємо, після затримання Шарія мережу підірвали меми на цю тему. Користувачі жартують, що" Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії "і що пропагандист був у цій країні"на навчаннях".

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