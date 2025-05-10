Зірку "Службового роману" госпіталізували у важкому стані

Коротко:
- Що трапилося зі Світланою Немоляєвою
- Яку операцію їй провели
Зірку радянського кіно, зокрема фільму "Службовий роман" Світлану Немоляєву, госпіталізували у важкому стані та з проблемами із серцем.
Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash, 88-річну Немоляєву госпіталізували в лікарню, оскільки з 2015 року акторка періодично скаржилася на тиск, аритмію, запаморочення, непритомність, озноб, слабкість, задишку і потемніння в очах.
Немоляєвій провели операцію з відновлення ритму серця. Актриса останні 10 років страждає від кардіопроблем.
Як пишуть пропагандисти, днями їй провели кріобалонну абляцію, усунули проблемні ділянки серцево-судинної системи, стабілізували стан і виписали через три дні стаціонару. Лікарі рекомендували їй спостерігатися в кардіолога, стежити за навантаженнями і здоров'ям.
Зазначимо, що свою позицію про війну в Україні вона вважає за краще тримати при собі, публічно озвучуючи наратив багатьох "артистів поза політикою", мовляв "за все хороше, проти всього поганого".
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Раніше Главред уже писав про те, що у радянської та російської актриси Світлани Немоляєвої, яка прославилася завдяки ролі Оленьки у фільмі "Службовий роман", почалися проблеми з серцем.
Раніше також співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні, боячись втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.
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Хто така Світлана Немоляєва
Світлана Немоляєва - радянська і російська акторка театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу; народна артистка РРФСР; акторка Московського академічного театру імені Володимира Маяковського з 1959 року.
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