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Зірку "Службового роману" госпіталізували у важкому стані

Олена Кюпелі
10 травня 2025, 11:22
433
Світлану Немолям'янову госпіталізували у важкому стані.
Світлану Немоляєву госпіталізували
Світлану Немоляєву госпіталізували / Колаж Главред, фото Mash, скріншот

Коротко:

  • Що трапилося зі Світланою Немоляєвою
  • Яку операцію їй провели

Зірку радянського кіно, зокрема фільму "Службовий роман" Світлану Немоляєву, госпіталізували у важкому стані та з проблемами із серцем.

Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash, 88-річну Немоляєву госпіталізували в лікарню, оскільки з 2015 року акторка періодично скаржилася на тиск, аритмію, запаморочення, непритомність, озноб, слабкість, задишку і потемніння в очах.

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Немоляєвій провели операцію з відновлення ритму серця. Актриса останні 10 років страждає від кардіопроблем.

Світлана Немоляєва та Андрій Мягков
Світлана Немоляєва та Андрій Мягков / imdb.com

Як пишуть пропагандисти, днями їй провели кріобалонну абляцію, усунули проблемні ділянки серцево-судинної системи, стабілізували стан і виписали через три дні стаціонару. Лікарі рекомендували їй спостерігатися в кардіолога, стежити за навантаженнями і здоров'ям.

Зазначимо, що свою позицію про війну в Україні вона вважає за краще тримати при собі, публічно озвучуючи наратив багатьох "артистів поза політикою", мовляв "за все хороше, проти всього поганого".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред уже писав про те, що у радянської та російської актриси Світлани Немоляєвої, яка прославилася завдяки ролі Оленьки у фільмі "Службовий роман", почалися проблеми з серцем.

Раніше також співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні, боячись втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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Хто така Світлана Немоляєва

Світлана Немоляєва - радянська і російська акторка театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу; народна артистка РРФСР; акторка Московського академічного театру імені Володимира Маяковського з 1959 року.

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