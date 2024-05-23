Зірка "Службового роману" опинилася у важкому стані

Світлана Немоляєва опинилася в лікарні.

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У Світлани Немоляєвої позитивний тест на ковід / Колаж Главред, фото Mash

У радянської та російської акторки Світлани Немоляєвої, яка прославилася завдяки ролі Оленьки у фільмі "Службовий роман", почалися проблеми з серцем.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, лікарі діагностували в неї напад фібриляції передсердь.

"87-річна актриса все ще у важкому стані, тести на ковід позитивні. А показники насичення крові киснем вказують на ознаки дихальної недостатності. На цьому тлі у Немоляєвої стало частіше і хаотичніше скорочуватися серце", - повідомив канал.

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Народна артистка в лікарні п'ятий день.

Хто така Світлана Немоляєва Світлана Немоляєва - радянська і російська акторка театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу; народна артистка РРФСР; акторка Московського академічного театру імені Володимира Маяковського з 1959 року.

Нагадаємо, раніше донька російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка тривалий час лікується від раку, Ганна Заворотнюк розповіла про повернення в Москву до матері.

А також стало відомо, що Жанна Фріске, яка померла 2015 року від раку мозку, дізналася про свій діагноз одночасно з новиною про те, що вона скоро стане мамою.

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