Ольга Фреймут розповіла, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта Росії

Ольга Фреймут розповіла про те, чому її чоловік не може позбутися свого паспорта РФ.

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Ольга Фреймут розповіла про паспорт чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Коротко:

За яким паспортом живе чоловік Ольги Фреймут

Чому він не може позбутися паспорта РФ

Українська відома ведуча Ольга Фреймут розповіла про те, чому її чоловік, який за її словами, подобався телеведучій Маші Єфросиніній, не може відмовитися від паспорта терористичної Росії.

Про це знаменитість поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

На запитання про те, чи має чоловік Фреймут російський паспорт, вона сказала, що наразі її чоловік користується паспортом Казахстану. "Від російського паспорта він не може відмовитися, тому що для цього, йому потрібно буде поїхати в Росію і взяти якусь довідку. Тому люди, у яких є російський паспорт, не можуть відмовитися від нього так легко, навіть якби хотіли", - пояснила Ольга.

Ольга Фреймут про паспорт чоловіка / Скриншот YouTube

Вона також додала, що у її чоловіка наразі - посвідка на проживання в Україні.

Ольга Фреймут / instagram.com/freimutolia

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Ольга Фреймут розповіла, як поляк нецензурно висловився в її бік, коли таксі, на якому вона їхала, не змогло проїхати через шлагбаум через збій системи.

Раніше також дочка телеведучої Злата Мітчелл, яка живе в США, повідомила шанувальникам про зміни в житті. На своїй сторінці в соцмережах Злата поділилася з підписниками, що дуже щаслива зараз.

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Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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