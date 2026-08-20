Зірка популярного російського гурту відрубав собі руку

Тіло артиста знайшли у воді в місті Петербург.

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Музикант відрубав собі руку / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Що сталося з музикантом

Навіщо він відрубав собі руку

У терористичній Росії виявили тіло російського музиканта групи "Кукринікси" Дмитра Оганяна.

Як пишуть російські пропагандисти, артист відрубав собі руку напередодні смерті. Труп виявили у водоймі на вулиці Мічманській, за три метри від берега. На загиблому були лише футболка та труси. За попередньою оцінкою, тіло пролежало у воді кілька годин. Поруч із місцем події поліцейські знайшли сокиру та відрубану кисть лівої руки.

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Криміналісти намагаються відтворити картину події. Наразі фахівці схиляються до версії, що Дмитро сам відрубав собі руку, а потім пішов до води.

У музиканта було троє дітей / Фото Стархіт

Зазначимо, що Дмитру Оганяну було 45 років, він прославився як бас-гітарист гурту "Кукриникси", колеги називали його Вагон. До колективу він приєднався ще у 2001 році і був незмінним учасником гурту до його розпаду у 2018-му.

Повідомляється, що в останні роки у загиблого бас-гітариста "Кукриніксів" Дмитра Оганяна були проблеми з руками, через що він майже не міг грати на інструментах. Про це розповів вокаліст "Бригадного підряду" Анатолій Скляренко.

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Про гурт: "Кукринікси" Кукринікси - російський рок-гурт, заснований Олександром Леонтьєвим, Дмитром Гусєвим та Олексієм Горшенєвим ("Ягодою"). Назва гурту походить від тріо радянських карикатуристів "Кукринікси". Музичний стиль гурту, який загалом вписується в альтернативний рок, з часом змінювався. У перших альбомах гурт грав панк-рок, у пізніших - відійшов від панку, демонструючи вплив готик-року та постпанку.

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