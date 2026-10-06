Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 7 жовтня.

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Курс валют на 7 жовтня / Колаж: Главред, фото: Pexels

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На середу, 7 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко полетів униз після нового рекорду, а євро виріс. Курс злотого відносно гривні також показав ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 7 жовтня

На середу офіційний курс долара США полетів униз після рекорду. НБУ послабив курс американської валюти на 11 копійок - до 44,94 гривні за долар.

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Курс євро на 7 жовтня

Курс євро нтомість різко пішов угору. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,63 гривні за один євро, що на 15 копійок більше, ніж попереднього дня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 7 жовтня

Злотий також зміцнів. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 7 жовтня порівняно з 6 жовтня на 7 копійок - до 11,59 гривні.

Коли долар може подорожчати до 46 гривень - прогноз

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

За його словами, психологічна позначка 45 грн за долар вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив Шевчишин.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, євро та злотий подешевшали, а долар знову побив рекорд.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявляв, що висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки. Металургія фактично зупинена, можливостей вивозити сільськогосподарську продукцію немає, тому надходження в країну не покривають потреб ринку.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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