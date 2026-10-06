Сини Джамали заспівали разом із нею на сцені: вражаюче відео

Коротко:
- З якої нагоди виступила Джамала
- Які емоції вона отримала від виступу з дітьми
Популярна українська співачка, продюсерка та переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка нечасто ділиться в Instagram кадрами з рідними, показала свій потужний виступ зі своїми синами.
Співачка поділилася кадрами виступу, присвяченого Дню вчителя.
"Я дуже люблю цей день, бо мені пощастило: у моєму житті траплялися вчителі, які формували мене, навчали, передавали свої знання та любов до професії. І де б я не була, на яких майданчиках би не виступала, я завжди знала і знаю: я буду професіоналом за будь-яких обставин. Завдяки своїм знанням. Завдяки моїм вчителям", - написала Джамала.
За її словами, її виступ виявився особливим, адже вона вперше співала разом зі своїми дітьми - з хором 10-ї музичної школи, де навчаються її діти, Емір і Селім.
Джамала вийшла на сцену разом із дітьми:
"Для них це був справжній дебют: оперний театр, великий оркестр, така складна пісня. І я дуже щаслива, що ми це зробили разом", - написала вона.
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Про особу: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з піснею "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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