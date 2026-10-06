Сини Джамали заспівали разом із нею на сцені: вражаюче відео

Сини Джамали вийшли на велику сцену разом зі своєю матір'ю.

https://glavred.net/starnews/synovya-dzhamaly-speli-s-ney-na-scene-moshchnoe-video-10801925.html Посилання скопійоване

Джамала виступила з дітьми на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Коротко:

З якої нагоди виступила Джамала

Які емоції вона отримала від виступу з дітьми

Популярна українська співачка, продюсерка та переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка нечасто ділиться в Instagram кадрами з рідними, показала свій потужний виступ зі своїми синами.

Співачка поділилася кадрами виступу, присвяченого Дню вчителя.

відео дня

"Я дуже люблю цей день, бо мені пощастило: у моєму житті траплялися вчителі, які формували мене, навчали, передавали свої знання та любов до професії. І де б я не була, на яких майданчиках би не виступала, я завжди знала і знаю: я буду професіоналом за будь-яких обставин. Завдяки своїм знанням. Завдяки моїм вчителям", - написала Джамала.

За її словами, її виступ виявився особливим, адже вона вперше співала разом зі своїми дітьми - з хором 10-ї музичної школи, де навчаються її діти, Емір і Селім.

Джамала вийшла на сцену разом із дітьми:

Джамала виступила з дітьми / Скріншот Instagram/jamalajaaa

"Для них це був справжній дебют: оперний театр, великий оркестр, така складна пісня. І я дуже щаслива, що ми це зробили разом", - написала вона.

Джамала / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше український продюсер Юрій Квеленков спростував версію Ані Лорак про те, що її кар'єрі в Україні нібито заважала Тіна Кароль. За його словами, співачка залишилася в Росії заради грошей і популярності.

Раніше також син покійного співака Мурата Насирова Акім знову опинився в центрі уваги.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з піснею "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред