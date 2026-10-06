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Світло будуть відключати цілий день: нові графіки обмежень на 7 жовтня

Юрій Берендій
6 жовтня 2026, 19:06
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Відключення світла 7 жовтня охоплять частину України. Тривалість відключень світла на Київщині для окремих груп сягатиме 8–9 годин.
Коли не буде світла завтра, 7 жовтня
Коли не буде світла завтра, 7 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • 7 жовтня в частині регіонів діятимуть графіки
  • На Київщині окремі групи без світла 8–9 годин
  • Причина обмежень - атаки РФ на енергооб’єкти

7 жовтня в частині регіонів України відключення електроенергії будуть тривати протягом усієї доби. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

відео дня

Обмеження стосуватимуться як промисловості та бізнесу, так і побутових споживачів. Для перших діятимуть графіки обмеження потужності, для всіх категорій споживачів - погодинні черги обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" зазначили, що заходи діятимуть з 00:00 до 23:59. Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури після російських ракетно-дронових атак.

"Завтра, 7 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Допис
Допис "Укренерго" / Скріншот

Окремо споживачів попередили, що затверджений режим не є остаточним. У разі зміни ситуації в енергосистемі графіки можуть скоригувати.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в НЕК "Укренерго".

Водночас повідомляється, що на Київщині навантаження на споживачів буде особливо відчутним: за наданими графіками, окремі групи можуть проводити без електроенергії 8–9 годин.

Графік відключення світла для Київської області на 7 жовтня
Графік відключення світла для Київської області на 7 жовтня / Скріншот

В "Укренерго" також закликали ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли живлення відновлюватимуть за графіком.

Який сценарій можливий для Києва взимку - коментар експерта

Києву взимку загрожують масштабні відключення електроенергії, однак столиця має підготовку для збереження тепла та водопостачання навіть за серйозних ударів по енергосистемі. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

Енергетичні ризики для регіонів України відрізняються. Найскладніша ситуація зберігається поблизу фронту, тоді як великі міста стикаються з іншою проблемою - високим навантаженням на систему за недостатніх власних потужностей.

До цієї категорії Харченко відносить Київ, Одесу та частково Кривий Ріг. Для столиці особливо гострим залишається питання доступної генерації: місту потрібно близько 1,5 ГВт, тоді як 1,3 ГВт внутрішніх потужностей наразі не працює.

Ситуацію частково має змінити нова генерація, яку планують розгорнути в столиці до кінця року. Йдеться приблизно про 180 МВт захищених розподілених потужностей, однак їхнього обсягу буде недостатньо для повноцінного покриття потреб усього міста.

"Тому ситуацію в Києві можна описати словами: "темно, але тепло і з водою", - сказав Харченко.

Окремий ризик пов’язаний із можливістю нових масованих атак по столиці. Експерт не виключає серйозних перебоїв із електропостачанням, але вважає, що міська інфраструктура має достатньо резервів для проходження такого сценарію.

"Чи можуть у Києві бути великі відключення електроенергії? Сто відсотків можуть. Давайте це констатуємо. Чи ми з ними впораємося? Впораємося", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Водночас головною перевагою столиці Харченко вважає проведену підготовку систем життєзабезпечення. За його словами, місто заздалегідь працювало над тим, щоб удари по енергетичній інфраструктурі не призвели до одночасної втрати тепла та води.

Експерт також звернув увагу на характер потенційних атак РФ. На його думку, Київ залишається однією з основних цілей російських ударів через його політичне та символічне значення.

"Ми розуміємо, що росіяни обрали Київ однією з ключових мішеней. Тому що у них "вся країна" - Москва, і вони думають, що якщо тероризувати Київ, то зможуть досягти якогось результату. Я вважаю, що не дочекаються", - заявив Харченко.

Світло будуть відключати цілий день: нові графіки обмежень на 7 жовтня
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може бути суттєво легшою ніж попередні сезони. Він підкреслив, що зима може бути легшою завдяки стану генерації та підготовці енергомереж. За його словами, ключовими факторами є стан генерації та комплексна підготовка мереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що сценарій багатотижневих відключень для більшої частини країни не є базовим, однак окремі міста можуть зазнати серйозних проблем. Харченко підкреслив, що масштабні знеструмлення можливі у Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові. Він зазначив, що для більшості територій прогнозована тривалість графіків обмежень не перевищуватиме чотири‑шість годин на добу.

До цього прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України. Корецький наголосив, що масована атака енергетики спричинила пошкодження та руйнування обладнання. З вечора 29 вересня під ударом опинилися 11 регіонів і тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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