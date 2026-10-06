Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Прихована мобілізація в РФ: Мадяр розповів про різке зростання втрат окупантів

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2026, 14:57
google news Підпишіться
на нас в Google
З 1 по 5 жовтня російські підрозділи атакували українські позиції частіше та з більшими силами.
Втрати російської піхоти за 5 днів жовтня зросли майже на 40%
Втрати російської піхоти за 5 днів жовтня зросли майже на 40% / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

  • Втрати російської піхоти за 5 днів жовтня зросли майже на 40%
  • Одним із найінтенсивніших напрямків залишається Добропільсько-Покровський

На початку жовтня війська РФ посилили наступальні дії на фронті, що призвело до помітного зростання втрат серед російської піхоти. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

У своєму Telegram він пов’язав активізацію російських військ із внутрішніми процесами в Росії, назвавши те, що відбувається, проявом прихованої мобілізації.

відео дня

"Прихована мобілізація РФ у дії - початок", - написав Бровді.

За його даними, з 1 по 5 жовтня російські підрозділи атакували українські позиції частіше й більшими силами. У результаті безповоротні та санітарні втрати російських військових за перші п’ять днів жовтня виявилися на 39,7% вищими, ніж за аналогічний період вересня.

У системі "Дельта", за словами Мадяра, за цей період підтверджено ураження 2699 російських піхотинців. Для порівняння: у перші п’ять днів вересня цей показник становив 1931 військовослужбовця.

Ще помітніша різниця порівняно з початком серпня. Тоді за перші п’ять днів місяця підрозділи Сил безпілотних систем знищили 1529 російських військових. Таким чином, жовтневий показник виявився вищим на 76,5%.

Де російські війська несуть найбільші втрати

Одним із найінтенсивніших напрямків залишається Добропільсько-Покровський. Йдеться про смугу відповідальності угруповання військ "Азов", до складу якого входить 1-й корпус Національної гвардії України "Азов".

Як повідомив Мадяр, лише пілоти СБС за перші п’ять днів жовтня вивели з ладу на цьому напрямку 1268 російських військових.

Це на 43% більше, ніж за аналогічний період вересня, коли було зафіксовано 884 уражених окупантів. У порівнянні з початком серпня зростання склало 91% - тоді показник становив 664 військовослужбовців.

При цьому командувач Силами безпілотних систем підкреслив, що наведена статистика стосується виключно результатів підрозділів угруповання СБС. До неї не включені дані про ураження російських військових іншими підрозділами Сил оборони України.

Тому, зазначив Мадяр, реальні масштаби втрат російських військ на цих напрямках можуть бути ще більшими.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля: думка військового

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні сім’ї західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зазначив полковник.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, Росія вже збільшує набір людей до своєї армії різними способами і планує активніше залучати іноземців. Крім того, Москва готує нове розгортання військового контингенту з Північної Кореї.

Згідно з даними Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресора РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектора.

Інші новини:

Про особу: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975 р., Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадьяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 року є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація новини Росії часткова мобілізація мобілізація в армію війна Росії та України Мобілізація в Росії Мадяр
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

16:34Економіка
Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

16:29Економіка
ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

16:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Останні новини

16:34

Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

16:29

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

16:24

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

15:54

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

15:52

З чим носити спідниці восени 2026: стилістка показала 5 трендових образівВідео

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
15:42

Головоломка із сірниками, яка "ламає" мозок: лише найуважніші знайдуть відповідьВідео

15:41

РФ планує розігнати реактивні дрони до 900 км/год: у ПС попередили про нову загрозу

15:32

Місяць народження може видати сильний характер: хто не здається після перших невдач

15:05

Небезпечна ртуть усередині: які лампочки не можна викидати у смітникВідео

Реклама
14:57

Прихована мобілізація в РФ: Мадяр розповів про різке зростання втрат окупантів

14:32

Сини Джамали заспівали разом із нею на сцені: вражаюче відео

14:13

Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

14:09

Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання

14:05

Ініціатива "Чисте небо" запропонувала державі та ринку оновити механізм блокування російських і піратських медіасервісів

14:03

Гороскоп Таро на завтра, 7 жовтня: Тельцям — безлад, Ракам — урок

14:01

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

13:55

Жир і пара більше не будуть проблемою: що повісити на кухні замість шторВідео

13:46

Конкуренція з Тіною Кароль: продюсер розповів, чому Лорак обрала Росію

13:42

Замість холодної плитки: яке покриття обирають для сучасних балконів

13:21

ЕКЗ, рак і реанімація: Камалія розповіла про причину різкого схуднення

Реклама
13:17

Південна Корея визнала вибачення України недостатніми: які заходи готує Сеул

13:10

Великий плед стане чистим без зайвих зусиль: як легко випрати його вдомаВідео

13:02

Одна особа: у мережі з’явилося фото сина Мурата Насирова

12:49

Весна покаже: комбат передбачив провал планів Путіна та завершення війни

12:33

У справі про смерть Хайден Панеттьєрі з’явилися нові приголомшливі подробиці

12:32

Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

12:22

Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

12:18

Що означає миготливий червоний сигнал світлофора: чи можна їхати даліВідео

12:15

Аліну Кабаєву замінили на 19-річну фаворитку — деталі

12:00

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи

11:57

Народні засоби для городу: що дійсно допомагає, а що шкодить рослинамВідео

11:31

Відчувають те, чого не бачать інші: три місяці народження з унікальним даром

11:31

Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

11:13

"Потяг "Червона Рута"" — ексклюзивна прем’єра з 7 жовтня на Київстар ТБ

11:10

Графіки повертаються: в Україні з 15:00 6 жовтня почнуть вимикати світло

11:03

Скандал, який перетворився на рок-хіт: історія легендарної пісні 1977 рокуВідео

10:55

"Я страждаю": Боржемська вперше розповіла про серйозну хворобу

10:53

Армія РФ завдала удару по території лікарні в центрі Кривого Рогу: є поранені

10:53

Окупанти б’ють по мостах спеціальними боєприпасами: яку загрозу вони несуть

10:51

Виглядає як звичайний опеньок: який гриб не можна класти до кошикаВідео

Реклама
10:38

Коли почнуться реальні переговори про мир: Андрусів пояснив сценарійПогляд

10:18

Що посадити у жовтні: топ-5 найкращих овочів для будь-якого кліматуВідео

10:10

"Виповнюється цілих 19": Лідія Таран показала дорослу доньку від Доманського

10:08

Щоб гарбузи зберігалися місяцями: що потрібно зробити одразу після зборуВідео

10:02

Поблизу Вовчанська ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу - аналіз ISW

09:45

Миші триматимуться подалі від дому: проста хитрість без отрути й пасток

09:21

Вікна "плачуть" не просто так: що варто перевірити до морозівВідео

09:11

Чому 7 жовтня не можна скаржитися на долю: яке церковне свято

08:46

Хитрий тест з ПДР: кому з водіїв дозволено повернути праворучВідео

08:44

Рейд в Естонію замість великої війни: як Росія може зруйнувати НАТО зсередини

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти