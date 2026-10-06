Прихована мобілізація в РФ: Мадяр розповів про різке зростання втрат окупантів

З 1 по 5 жовтня російські підрозділи атакували українські позиції частіше та з більшими силами.

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Втрати російської піхоти за 5 днів жовтня зросли майже на 40% / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

Втрати російської піхоти за 5 днів жовтня зросли майже на 40%

Одним із найінтенсивніших напрямків залишається Добропільсько-Покровський

На початку жовтня війська РФ посилили наступальні дії на фронті, що призвело до помітного зростання втрат серед російської піхоти. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

У своєму Telegram він пов’язав активізацію російських військ із внутрішніми процесами в Росії, назвавши те, що відбувається, проявом прихованої мобілізації.

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"Прихована мобілізація РФ у дії - початок", - написав Бровді.

За його даними, з 1 по 5 жовтня російські підрозділи атакували українські позиції частіше й більшими силами. У результаті безповоротні та санітарні втрати російських військових за перші п’ять днів жовтня виявилися на 39,7% вищими, ніж за аналогічний період вересня.

У системі "Дельта", за словами Мадяра, за цей період підтверджено ураження 2699 російських піхотинців. Для порівняння: у перші п’ять днів вересня цей показник становив 1931 військовослужбовця.

Ще помітніша різниця порівняно з початком серпня. Тоді за перші п’ять днів місяця підрозділи Сил безпілотних систем знищили 1529 російських військових. Таким чином, жовтневий показник виявився вищим на 76,5%.

Де російські війська несуть найбільші втрати

Одним із найінтенсивніших напрямків залишається Добропільсько-Покровський. Йдеться про смугу відповідальності угруповання військ "Азов", до складу якого входить 1-й корпус Національної гвардії України "Азов".

Як повідомив Мадяр, лише пілоти СБС за перші п’ять днів жовтня вивели з ладу на цьому напрямку 1268 російських військових.

Це на 43% більше, ніж за аналогічний період вересня, коли було зафіксовано 884 уражених окупантів. У порівнянні з початком серпня зростання склало 91% - тоді показник становив 664 військовослужбовців.

При цьому командувач Силами безпілотних систем підкреслив, що наведена статистика стосується виключно результатів підрозділів угруповання СБС. До неї не включені дані про ураження російських військових іншими підрозділами Сил оборони України.

Тому, зазначив Мадяр, реальні масштаби втрат російських військ на цих напрямках можуть бути ще більшими.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля: думка військового

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні сім’ї західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зазначив полковник.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, Росія вже збільшує набір людей до своєї армії різними способами і планує активніше залучати іноземців. Крім того, Москва готує нове розгортання військового контингенту з Північної Кореї.

Згідно з даними Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресора РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектора.

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Про особу: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975 р., Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадьяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 року є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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