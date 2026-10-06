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Понад 4 тисячі вакантних посад зникнуть: в уряді готують масштабні зміни, що відомо

Юрій Берендій
6 жовтня 2026, 17:37
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Понад 4 тисячі вакантних посад планують скоротити в держапараті. Кількість заступників міністрів зменшать на 20%, а керівників ЦОВВ - на 18%.
Понад 4 тисячі вакантних посад зникнуть: в уряді готують масштабні зміни, що відомо
Скорочення держапарату - уряд вирішив урізати тисячі посад / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій Корецький/Telegram (https://t.me/Koretskyi_official)

Ключові тези:

  • Уряд планує скоротити понад 4 тисячі вакантних посад
  • Кількість заступників міністрів зменшать приблизно на 20%
  • Держапарат перевірять на відповідність завданням держави

В Україні планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Це стане першим етапом масштабної оптимізації державного апарату, яка також передбачає зменшення кількості заступників міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

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Перед остаточним визначенням структури уряд планує провести функціональну діагностику органів влади. Йдеться про перевірку їхніх повноважень і відповідності актуальним державним пріоритетам.

"Найважливіше - проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", - зазначив Корецький.

Окремі зміни стосуватимуться керівного складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. За словами прем'єра, кількість заступників визначатимуть залежно від фактичного обсягу завдань.

"Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ - майже на 18%", - наголосив Корецький.

Паралельно уряд хоче змінити підхід до професійної підготовки держслужбовців. Навчання планують більше пов'язувати з конкретними функціями та потребами посад, а для окремих категорій громадян передбачать спеціальні можливості входження до державної служби.

"Окремий напрям - це удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів", - повідомив прем'єр.

Також відновила роботу Рада з питань державного управління, до якої увійшли представники уряду, парламенту та експертного середовища. На засіданні представили план подальших дій і розподілили відповідальних за окремі напрями.

Корецький заявив, що кінцевим завданням змін має стати оновлена система державного управління, яка відповідатиме реальному навантаженню на органи влади та пріоритетам держави.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив про відновлення обов'язкового декларування для правоохоронців і працівників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Президент також анонсував перевірки керівників центральних органів виконавчої влади. За словами Зеленського, під перевірку потраплять податкова, АРМА і різні інспекції з високими ризиками.

До цього президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора. Президент підписав указ №905/2026 і звернувся до парламенту з проханням невідкладно підтримати звільнення. Указ датований 14 вересня 2026 року і відсторонення відбулося відповідно до частини другої статті 11 Закону про правовий режим воєнного стану.

Ще раніше Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Кравченко у своєму Telegramі назвав це політичним кроком і звернувся до президента та Верховної Ради з проханням прийняти його звільнення. Він також заявив, що його позиція щодо раніше висунутих звинувачень залишається незмінною.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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