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Чим Україна наразі найефективніше збиває реактивні дрони РФ: у ПС дали відповідь

Дар'я Пшеничник
6 жовтня 2026, 19:31
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Україна вже б'є по дронопортах противника, але ці споруди залиті бетоном і вкрай стійкі до уражень.

шахед, реактивный дрон
У Повітряних силах назвали найефективнішу зброю проти реактивних дронів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

відео дня

Коротко:

  • F-16 - найефективніший засіб проти реактивних БпЛА РФ
  • Ресурс винищувачів витрачається у великих обсягах
  • Кілька дронопортів противника вже уражені

Винищувачі F-16 сьогодні є одним з найефективніших засобів ураження реактивних безпілотників Росії. Про це на засіданні тимчасової слідчої комісії заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко, повідомляє УНІАН.

Окремим питанням під час засідання стало фізичне зношення бойових машин, які працюють з надвисокою інтенсивністю.

Експлуатація на межі можливостей

Кількість вогневих завдань, які щодня виконує українська бойова авіація, прямо впливає на технічний стан парку. Частину робіт із подовження льотної придатності інженерні служби здатні виконувати самостійно, проте все, що виходить за встановлені межі, перебуває поза зоною відповідальності України.

"Будь-яка авіаційна техніка має свій ресурс, а в Україні ці ресурси використовуються в дуже великих обсягах. Тому що дуже багато вогневих задач, які треба виконати. Чим більше використання ресурсу, тим більше треба продовжувати або понад ресурсу, що можуть продовжувати тільки партнери, або в межах ресурсу своїми силами. Тобто це дуже складна робота", - наголосив Черевашенко.

Удари по місцях запуску

Боротьбу з ударними безпілотниками полковник радить вести ще до їхнього злету - безпосередньо на інфраструктурі противника. За його словами, такі операції вже перейшли з теоретичної площини в практичну, хоча говорити про системність поки зарано.

"Зараз, мені відомо, що це почали активно використовувати. Можливо, це не несе зараз масовий характер, але декілька дронопортів були уражені й певний час вони не функціонували до відновлення. Звісно, щоб ви розуміли, це дуже серйозні фортифікаційні споруди, залиті бетоном і уражати їх досить складно", - зазначив він.

Інша складова протидії стосується тих типів безпілотників, які не стартують із землі. Реактивні апарати та "Бандероль" росіяни застосовують із повітряних платформ, тож пріоритетною ціллю стають самі літаки-носії, зокрема ті, що скидають керовані авіабомби, вказує представник Повітряних сил.

дрон
​​​​​Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чому ППО України досі не встигає за реактивними дронами РФ

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки що не дає очікуваного результату. Заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічної та тактичної адаптації до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво збільшили використання саме реактивних БПЛА. І їх кількість продовжуватиме зростати, бо росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. Це займе час", - пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал підкреслив, що Україна не покладається виключно на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже задіяні інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їхнє застосування має свої обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, різні комплекси, що входять до складу об’єктної протиповітряної оборони. І авіація", - повідомляє Паліса.

Протидія реактивним безпілотникам РФ - останні новини

Як писав Главред, Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії також заявив, що швидкість російських реактивних дронів може зрости до 800–900 км/год, тоді як зараз вони розганяються максимум до 600 км/год.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що зупинити російські дрони можна ще на виробничій лінії. Виробництво дронів і ракет РФ залежить від іноземних компонентів, які надходять, зокрема, з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. Він закликав перекривати відповідні ланцюги постачання та посилювати санкційний тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Нагадаємо, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

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Про персону: Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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