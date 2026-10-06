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"Не впізнати рідну доньку": Олена Кравець приголомшила змінами доньки

Христина Трохимчук
6 жовтня 2026, 17:01
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Ексзірка "Кварталу 95" емоційно відреагувала на нові фотографії своєї старшої доньки в соцмережах.
Олена Кравець не впізнала доньку на фото
Олена Кравець не впізнала доньку на фото / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Кравець відреагувала на нові фото доньки
  • Як виглядає 23-річна Марія

Українська актриса та телеведуча Олена Кравець була здивована новою фотосесією своєї старшої доньки, 23-річної Марії. Дівчина поділилася зухвалими кадрами у своєму Instagram, чим одразу привернула увагу зіркової мами.

Марія постала в ефектному чорному топі та шкіряній куртці. Образ доповнювали виразний макіяж, що підкреслював її блакитні очі, а також зухвалі деталі: пірсинг у носі, стильні прикраси та акуратне татуювання у вигляді зірочки на плечі.

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Дочка Олени Кравець у зухвалому образі
Дочка Олени Кравець у зухвалому образі / фото: instagram.com, Олена Кравець

Спочатку Кравець з подивом поцікавилася, де і коли відбувалася ця зйомка, про яку вона навіть не здогадувалася.

"Що це за чудовий фотосет, Марусик? Мама не в курсі", - з гумором написала під дописом Олена Кравець.

Пізніше колишня зірка "Вечірнього кварталу" зробила репост публікації доньки. На опублікованому скріншоті видно ефектний фотопортрет Марії у стильному шкіряному піджаку.

Як виглядає старша дочка Олени Кравець
Як виглядає старша дочка Олени Кравець / фото: instagram.com, maarriill

"Не впізнати рідну доньку на фото - зроблено", - написала актриса.

Олена Кравець - діти

Нагадаємо, що у Олени Кравець та її чоловіка Сергія троє дітей - 23-річна Марія, а також 10-річні близнюки Катерина та Іван. При цьому старша дочка Марія живе окремо від батьків ще з 16 років.

Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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