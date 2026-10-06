"Не впізнати рідну доньку": Олена Кравець приголомшила змінами доньки

Ви дізнаєтеся:
- Олена Кравець відреагувала на нові фото доньки
- Як виглядає 23-річна Марія
Українська актриса та телеведуча Олена Кравець була здивована новою фотосесією своєї старшої доньки, 23-річної Марії. Дівчина поділилася зухвалими кадрами у своєму Instagram, чим одразу привернула увагу зіркової мами.
Марія постала в ефектному чорному топі та шкіряній куртці. Образ доповнювали виразний макіяж, що підкреслював її блакитні очі, а також зухвалі деталі: пірсинг у носі, стильні прикраси та акуратне татуювання у вигляді зірочки на плечі.
Спочатку Кравець з подивом поцікавилася, де і коли відбувалася ця зйомка, про яку вона навіть не здогадувалася.
"Що це за чудовий фотосет, Марусик? Мама не в курсі", - з гумором написала під дописом Олена Кравець.
Пізніше колишня зірка "Вечірнього кварталу" зробила репост публікації доньки. На опублікованому скріншоті видно ефектний фотопортрет Марії у стильному шкіряному піджаку.
"Не впізнати рідну доньку на фото - зроблено", - написала актриса.
Олена Кравець - діти
Нагадаємо, що у Олени Кравець та її чоловіка Сергія троє дітей - 23-річна Марія, а також 10-річні близнюки Катерина та Іван. При цьому старша дочка Марія живе окремо від батьків ще з 16 років.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що скандальні артисти Потап і Настя Каменських остаточно переїхали до США й оселилися в Маямі. Виконавці орендували елітне житло й почали переносити за океан свої бізнес-проєкти.
Також Камалія відповіла на підозри шанувальників щодо використання ін'єкцій для схуднення після свіжих відео в TikTok. Співачка заявила, що завжди була стрункою, а проблеми зі здоров'ям виникли через боротьбу з онкологією та важкий шлях до материнства.
Читайте також:
- Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання
- ЕКЗ, рак і реанімація: Камалія розкрила причину різкого схуднення
- Аліну Кабаєву замінили 19-річною фавориткою - подробиці
Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред