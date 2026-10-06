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Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

Юрій Берендій
6 жовтня 2026, 16:29
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ПДВ на посилки з Китаю може підвищити кінцеву ціну покупок: податок становитиме 20% вартості товару, а пільгу 150 євро можуть скасувати з 2027 року.

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону
Податок на посилки - хто заплатить більше після змін у законі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Пільгу на посилки до 150 євро планують скасувати
  • ПДВ здорожчить покупки, але не всю доставку

В Україні готують скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, що може підвищити кінцеву ціну покупок з-за кордону. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму повідомленні в Telegram.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт про скасування пільгового порогу для міжнародних відправлень. За відповідне рішення проголосували 17 членів комітету, ще троє утрималися, серед них Железняк.

"Концептуально нічого не змінилось від першого читання. Додали норму про скасування спрощень для РЕРів (яку ж раніше і проголосували)", - зазначив Железняк.

Уряд очікує, що зміни принесуть державному бюджету додатково близько 6 млрд грн. Водночас фактичний запуск нових правил залежатиме від готовності Кабінету міністрів створити необхідну систему адміністрування.

"Скасування пільги вступить не раніше ніж 01 липня 2027-го року. Коли КМУ буде готовий впроваджувати систему) Але думаю, навіть у 2028-му не запрацює", - заявив Железняк.

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону
Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Що зміниться для покупців товарів з-за кордону

Податок на посилки змінить кінцеву вартість закордонних покупок, однак вони не подорожчають автоматично на 20%. Найсильніше нововведення може вдарити по недорогих товарах із Китаю та імпульсивних замовленнях. Про це повідомила експертка з питань комерції та маркетингу в Meest China Ганна Крапивна в коментарі Главреду.

Після остаточного ухвалення законопроєкту №16051-1 покупці сплачуватимуть додатковий ПДВ із вартості придбаного товару. Водночас сума доставки не входитиме до бази такого нарахування, тому фактичне здорожчання кожної посилки залежатиме від співвідношення ціни товару та доставки.

"Для клієнта зросте кінцева вартість покупки через нарахування ПДВ на товар. Водночас це не означає, що загальна вартість відправлення автоматично зросте на 20%: ПДВ нараховуватиметься на вартість товару, тоді як тариф на його доставку від цього не змінюється", - зазначила Крапивна.

Найбільший вплив нові правила можуть мати на сегмент дешевих товарів, де перевага китайських майданчиків над українськими продавцями не є суттєвою. У такій ситуації покупці частіше рахуватимуть повну суму замовлення перед оплатою.

"Частина покупців може рідше замовляти недорогі товари з Китаю та ретельніше порівнювати кінцеву вартість із цінами в Україні. Найбільше це може вплинути на категорії, де різниця в ціні між Китаєм та Україною невелика", - наголосила експертка.

За оцінкою Крапивної, після зміни правил ринок може втратити частину спонтанних замовлень із міжнародних маркетплейсів. Водночас товари, які навіть після сплати ПДВ залишаються значно дешевшими в Китаї або взагалі не представлені в Україні, можуть зберегти стабільний попит.

Для логістичного сектору це означатиме посилення конкуренції за клієнта. Компаніям доведеться шукати способи скоротити власну складову у фінальній ціні замовлення та одночасно зберігати швидкість обробки й доставки.

"За таких умов для логістичних компаній ще важливішими стають вартість і швидкість доставки та якість сервісу. Зі свого боку ми будемо працювати над тим, щоб максимально оптимізувати саме логістичну складову і таким чином зменшити загальний вплив змін на клієнта", - зазначила Крапивна.

За її словами, для бізнесу, який імпортує товари з Китаю комерційними партіями, прямий ефект буде меншим, оскільки B2B-імпорт уже передбачає митне оформлення та відповідне оподаткування. Однак зміни у транскордонній торгівлі можуть позначитися і на собівартості та фінансовому плануванні компаній.

Крапивна резюмує, що у логістиці при цьому очікують більший попит на цифрові рішення, автоматизацію митних процедур і супровід підприємців. За словами експертки, це допоможе бізнесу втримувати конкурентну кінцеву ціну навіть за нових правил.

Податки в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт про оподаткування цифрових платформ у другому читанні. Документ передбачає введення податку для цифрових платформ і набуде чинності після підписання спікером і президентом. Нові правила мають почати діяти з 2027 року, а перші платежі очікуються у 2028 році.

Прес-секретар МВФ Джулія Козак повідомила про план місії для першого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Вона зазначила, що під час візиту відбудеться обговорення змін щодо ПДВ та інших зобов’язань. Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон про ПДВ для імпортних посилок до кінця березня.

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький заявив, що вводити податки на електромобілі в Україні поки зарано. Він пояснив, що таке рішення має сенс лише при значній частці електрокарів на ринку. За його словами, додаткові збори зазвичай починають розглядати, коли електромобілі досягнуть 20-30% автопарку.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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