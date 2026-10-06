У Ковелі чоловік схопив сокиру з вітрини та напав на людей: деталі

23-річний чоловік поранив трьох відвідувачів гіпермаркету.

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Напад у Ковелі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram-канали

Коротко:

У Ковелі чоловік із сокирою напав на відвідувачів

Поранено трьох відвідувачів

Нападника затримали на місці

У Ковелі Волинської області чоловік узяв сокиру з вітрини будівельно-господарського гіпермаркету та напав на відвідувачів. Поранення отримали троє людей, усі вони госпіталізовані. Про це повідомило ГУ Нацполіції у Волинській області.

Інцидент стався 6 жовтня близько 16:00. За даними правоохоронців, нападник узяв сокиру з вітрини та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.

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Поліцейські затримали нападника на місці. Ним виявився 23-річний місцевий житель, 2003 року народження.

Генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер розповів у коментарі Суспільному, що ростраждалі перебувають у важкому стані. Двох людей наразі оперують, ще одного потерпілого терміново доправили до Волинської обласної клінічної лікарні.

Поліція продовжує працювати на місці події. Дії затриманого попередньо кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.

Чому у Польщі зросла кількість нападів на українців - думка експерта

Зростання кількості нападів на українців у Польщі може бути пов’язане з тим, що антиукраїнська риторика протягом останніх років дедалі активніше використовується у внутрішній політиці країни. Як зазначив в інтерв’ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, тема, яку раніше переважно використовували ультраправі сили, поступово стала частиною політичного мейнстриму.

За його словами, в Україні та Польщі українсько-польські відносини мають різну вагу в суспільній дискусії. В Україні ця тема навіть не входить до десятки головних питань, тоді як у Польщі відносини з Україною стабільно залишаються серед трьох ключових тем. Через це, вважає експерт, польське суспільство значно сильніше реагує на питання, пов’язані з Україною.

"Спочатку антиукраїнську карту активно розігрували польські ультраправі сили в боротьбі з лібералами. Згодом ця тема стала частиною політичного мейнстріму", - зазначив він.

На думку експерта, політична риторика може виходити за межі публічних дискусій і впливати на настрої в суспільстві.

Напади на українців - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, на 32‑річного українця у Вроцлаві напали під виглядом купівлі-продажу автомобіля. Двоє чоловіків видали себе за покупців і завдали йому ножових поранень, після чого нападників затримали.

Також у Львові 8 липня під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка. Люди перевернули службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички між чоловіком у військовій формі та підлітком. У повідомленні уточнили, що службову перевірку розпочато для з’ясування всіх обставин і встановлення осіб, зафіксованих на відео.

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Про джерело: поліція Волинської області Головне управління Національної поліції у Волинській області (ГУНП) - територіальний орган Національної поліції України, який забезпечує правопорядок і реагування на кримінальні та адміністративні правопорушення на території Волині.

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