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Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання

Христина Трохимчук
6 жовтня 2026, 14:09
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Скандальна пара орендувала елітну квартиру в Маямі.
Потап і Настя Каменських
Де житимуть Потап і Настя Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Де живуть Потап і Настя Каменських
  • На чому вирішили заощадити артисти

Продюсер Потап, який може втратити звання заслуженого артиста України, та співачка Настя Каменських остаточно влаштували своє життя за океаном. РосЗМІ повідомляють, що зірки вирішили переїхати до США.

Пара орендувала апартаменти площею 117 квадратних метрів у 26-поверховому комплексі преміум-класу в Маямі, за які платить близько 500 тисяч рублів на місяць за поточним курсом. Сусідом артистів виявився відомий американський дизайнер Томмі Хілфігер.

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Будинок Потапа та Насті в Маямі
Будинок Потапа та Насті в Маямі / фото: t.me/shot_shot

У розпорядженні подружжя - дві спальні, дві ванні кімнати з безрамними душовими кабінами, а також доступ до басейну, сауни, спа-зони та тенісних кортів. Втім, щодо панорамного виду зірки вирішили трохи заощадити.

"На панорамі пара заощадила кілька тисяч доларів: замість океану чи поля для гольфу з вікон відкривається вид на місто", - зазначають джерела.

Квартира Потапа и Насти
Квартира Потапа та Насті / фото: t.me/shot_shot

Договір оренди житла Потап і Настя уклали ще 15 лютого, проте остаточно оселилися в Маямі лише в серпні 2026 року. Відразу після цього продюсер взявся за юридичне переоформлення та перенесення робочих процесів до США. Наприкінці вересня у штаті Флорида було офіційно зареєстровано компанію, яка відтепер відповідає за менеджмент, просування та музичний бренд Каменських за кордоном.

"Вже після переїзду, наприкінці вересня, Потап почав переносити до США бізнес Насті Каменських. Компанія зареєстрована у Флориді й займається менеджментом та просуванням співачки", - повідомляють ЗМІ.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / фото: instagram.com, Потап

Де жили Потап і Настя Каменських

Після виїзду з України Потап і Настя Каменських тривалий час базувалися в Іспанії. Раніше артистка планувала активно розвивати кар’єру на іспаномовній сцені, а Потап відкрив у Барселоні міжнародну філію компанії Mozgi International і розвивав ресторанний бізнес.

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Раніше Главред повідомляв, що співачка Камалія відповіла на чутки про використання ін'єкцій для схуднення після публікацій у TikTok. Артистка спростувала домисли та пояснила, що схудла на 5 кг виключно через проблеми зі здоров’ям і сувору медичну дієту.

Також скандальна тренерка Ірина Вінер назвала своєю новою наступницею 19-річну гімнастку Анну Попову, а не Аліну Кабаєву. Спортсменка завершила кар’єру через проблеми зі здоров’ям і отримає роль помічниці в проєктах Вінер, замінивши фаворитку Путіна.

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Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Співачка потрапляла в гучні скандали через те, що продовжувала використовувати російську мову та виконувати російськомовні хіти на закордонних концертах після початку повномасштабного вторгнення. Також Каменських заявила, що через перехід на українську мову в її горлі утворилася кіста, через яку виконавиця ледь не втратила голос і скасувала тур.

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