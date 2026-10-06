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Росія готує масований удар по Україні: Зеленський отримав нові дані розвідки

Тарас Сидоржевський
6 жовтня 2026, 16:08оновлено 6 жовтня, 19:14
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Найскладніше зараз - з антибалістикою: її постачання залежить виключно від партнерів, визнав президент.
Росія готує масований удар по Україні, заявив Зеленський
Росія готує масований удар по Україні, заявив Зеленський / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/President Of Ukraine, wikimedia.org/Lance Cpl. Alyssa Chuluda

Головне із заяви Зеленського:

  • Розвідка передала оновлені дані про підготовку РФ до масованого удару
  • Україна готує протидію, першочергові завдання вже виконуються
  • Найскладніше - з антибалістикою, яка залежить від партнерів

Українська розвідка передала оновлені дані про те, що Росія готується завдати нового масованого удару по Україні. У Києві вже визначили строки виконання більшої частини завдань із протидії, повідомляє РБК-Україна.

Про нові розвідувальні дані глава держави розповів за підсумками селектора з урядовцями, військовими та ключовими службами. План реагування, за його словами, вже запущено.

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"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються", - написав Зеленський у Telegram.

Міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли президенту про розподіл засобів ППО та організацію рубежів прикриття визначених ключових об'єктів. Амуніцію для F-16, засоби перехоплення і протиракети Україна забезпечує.

"Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі", - наголосив президент.

Ставка на світло і тепло

Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко ще зранку попередив, що ознаки підготовки до нової атаки помітні. На його переконання, Кремль і далі робить ставку на удари по критичній інфраструктурі напередодні зими.

"Ворог явно готує обстріл, оскільки путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло. Вірить в це, як вірив у "Київ за три дні"", - зазначає Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Такий розрахунок, переконаний Коваленко, лише дедалі більше переносить війну на територію самої Росії.

Під загрозою - енергетика й АЕС

Масштаб можливої атаки на енергосистему раніше розкрила The New York Times. За даними видання, Україна перехопила російський план, який передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб по підстанціях, ГЕС і ТЕС, пише ТСН.

Окремий етап плану - вивести з енергосистеми три діючі АЕС: Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську. Для цього росіяни планують бити по розподільчих підстанціях, які з'єднують атомні станції з українською енергомережею.

Масовані удари РФ - новини

Як писав Главред, моніторингові канали попереджали, що Росія може атакувати в ніч на 7 жовтня - у день народження Путіна. Для удару окупанти можуть застосувати до 70 ракет і літаки стратегічної авіації.

Раніше Міноборони РФ заявило про підготовку до посилення ударів по Києву та інших регіонах України.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували мости в Києві ударними безпілотниками. Під ударом опинилися також кілька областей, є загиблий і поранені.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За його словами, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Коваленко.

28 вересня 2026 року стало відомо, що Андрій Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації.

За його словами, він залишиться у сферах національної безпеки та когнітивного протистояння з Росією.

"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато чого для держави. Продовжуємо рух", - підсумував Коваленко.

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