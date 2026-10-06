Будь-які активні дії РФ проти Європи ознаменують початок Третьої світової - експерт

Експерт пояснив, чому гіпотетичне зіткнення РФ з країнами НАТО не залишиться локальним і що саме Москва вимагала від Заходу ще до повномасштабного вторгнення.

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Напад РФ на Європу означатиме Третю світову / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

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Напад РФ на Європу трактуватимуть як Третю світову

Мета Путіна - домінування щонайменше у Східній Європі

Все залежатиме від рішучості НАТО й позиції Трампа

Агресивна риторика Кремля та чергові ядерні погрози Володимира Путіна свідчать про свідоме підвищення градуса напруги у протистоянні із Заходом. На тлі активного зростання військових витрат РФ та її особливої уваги до Балтійського регіону дедалі гостріше постає питання щодо ризиків прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у інтерв'ю Главреду оцінив імовірний масштаб потенційного конфлікту за межами України та пояснив, які цілі насправді переслідує російський диктатор.

За словами експерта, можливий гіпотетичний напад Росії на європейські держави не залишиться локальним інцидентом.

"Я протягом усієї війни в Україні повторюю одну й ту саму фразу: майбутнього ніхто не знає. Ніхто не знає, у що це може вилитися. Але це вже точно можна буде трактувати як Третю світову війну", - зазначив він.

Горбач підкреслює, що стратегічний задум Кремля не обмежується лише українськими територіями, а полягає у поверненні сфер впливу за зразком минулого століття.

"А те, що стратегічною метою Путіна є фактичне встановлення контролю або домінування, якщо не в усій Європі, то, принаймні, у Східній Європі, вже було описано в російському ультиматумі від 15 грудня 2021 року. Тоді Росія вимагала, щоб НАТО фактично повернулося до кордонів 1997 року. Тобто йдеться, як мінімум, про претензії Росії на відновлення контролю над країнами колишнього соціалістичного табору", - додав експерт.

Водночас розвиток подій і тривалість такого зіткнення залежатимуть від рішучості Північноатлантичного альянсу. Наразі рівень готовності країн НАТО чинити опір є неоднорідним, а ключовим фактором залишається позиція президента США Дональда Трампа. Попри те, що стратегічно РФ має менше ресурсів, вирішальним може стати її ресурс сміливості піти на подібний шантаж - перевірити це можна буде лише на практиці.

Чому в Європі не всі сприймають російську загрозу серйозно

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду зазначив, що єдиного розуміння масштабу виклику з боку РФ на континенті досі не склалося. На його думку, реакція кожної європейської столиці залежить від її географічного положення та політичного контексту.

Як приклад професор навів Словаччину та Угорщину. Для Братислави та Будапешта, поки бойові дії тривають на українській землі, ризик російської агресії здається віддаленим і малоймовірним. На східних рубежах альянсу ситуація виглядає принципово інакше.

"Для інших країн, країн Балтії, наприклад, Литви чи Естонії, Польщі, ця загроза є більш наочною й актуальною. Про неї прямо попереджають різні експерти, зокрема фахівці з безпеки, розвідки різних країн, для яких переконливість цієї загрози є очевидною. Але їхні заяви продиктовані поточною ситуацією та необхідністю реагувати саме зараз", - сказав політолог.

Окремо Розумний звернув увагу на подвійну роль російсько-української війни для держав, які найгостріше відчувають сусідство з РФ. Бойові дії одночасно викривають плани Кремля і, як не парадоксально, відіграють для цих країн захисну роль.

"Війна Росії проти України для них, з одного боку, є загрозою та підтвердженням агресивних намірів Росії. Але з іншого боку, певною мірою - стримуючим фактором. Вони розуміють, що Росія навряд чи воюватиме на два фронти. І поки триває війна в Україні, для них загроза такої повномасштабної війни менша, ніж, наприклад, у разі завершення активних бойових дій в Україні", - пояснив Розумний.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна Росії та НАТО - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на El Mundo, країна-агресор Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції чи Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля та передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

У свою чергу, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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