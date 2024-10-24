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"Було боляче": Дмитро Дікусар уперше за довгий час вийшов на зв'язок

Еліна Чигис
24 жовтня 2024, 21:19
179
Дмитро Дікусар розповів, як відсвяткував день народження на фронті.
Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар розповів, як у нього справи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Дікусар

Коротко:

  • Дмитро Дікусар звернувся до шанувальників
  • Танцюрист розповів, як відсвяткував день народження на фронті
  • Дмитро поділився своїми думками з підписниками

Український відомий хореограф Дмитро Дікусар, який вирушив на фронт захищати Україну від російських окупантів ще в перші дні повномасштабної війни, відзначив своє 39-річчя.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував новий пост, який супроводив архівними знімками.

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"Я завжди любив, коли мій день народження випадав на робочий день - що може бути краще, ніж мати змогу на власні очі побачити та підбити підсумки за рік життя? Імовірно, бог чує мене, бо сьогодні в мене теж був "виступ" зі своєю командою. Не той, що ви звикли бачити, але він набагато цінніший для мене. Окупантам було боляче! На жаль, це не поверне життя нашим друзям і близьким, але збереже життя іншим", - написав Дмитро.

Хореограф також висловився про події, які відбуваються в Україні останнім часом.

"Я відчуваю ваше роздратування деякими нашими співгромадянами, бо буваю інколи в місті й теж читаю новини. Можливо, ви навіть час від часу втрачаєте віру в людей. Але пам'ятайте, що прекрасні люди є в нашій країні. Можливо, їх навіть менше, ніж гнид. Але на них тримається всесвіт! Не втрачайте віру один в одного, мої прекрасні люди, і фільтруйте невпинно працююче російське ІПСО", - зазначив Дікусар.

Хто такий Дмитро Дікусар?

Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшої популярності набув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. Відтоді він захищає Україну на фронті.

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