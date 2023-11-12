Зірка "Гри престолів" повідомив про смерть ненародженої доньки

Знищений горем Хафтор Бйорнссон розкрив подробиці сімейної трагедії.

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Хафтор Бйорнссон та Келсі Хенсон повідомили про трагедію в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/thorbjornsson

Актор ісландського походження і один з найсильніших чоловіків у світі, відомий за роллю Григора "Гори" Клігана з серіалу "Гра престолів", Хафтор Бйорнссон повідомив кошмарні новини - на 21.5 тижні його дитина з'явилася на світ мертвонародженою.

У своїх блогах в Instagram Бйорнссон та його дружина Келсі Хенсон розповіли, що серце їхньої дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися 8 листопада.

"Слова не можуть описати наш біль від цієї втрати або наше щастя від можливості провести хоч трохи часу з нашою дочкою. ... Любов, яку ми відчуваємо до неї, величезна. Горе, яке ми відчуваємо, залишиться з нами назавжди, але і любов теж. Всі наші надії і мрії про неї були відібрані у нас, але я знаю, що одного разу знову буду з нею", - пишуть вбиті горем батьки.

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Хафтор Бйорнссон познайомився з канадською фітнес-моделлю Келсі Хенсон в 2017 році, в серпні 2018-го пара зіграла весілля. Два роки по тому на світ з'явився їх перший спільний син - Стормур Магні Хафторссон. У актора також є донька від попередніх стосунків.

Раніше Дженніфер Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком, який триває вже більше року. Це їх друга спроба узаконити стосунки - двадцять років тому вони розійшлися за день до весілля.

Також в ЗМІ з'явилися подробиці про похорон актора Меттью Перрі. На церемонію прощання з 54-річним "Чендлером Бінгом" прийшов весь основний акторський склад серіалу "Друзі".

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