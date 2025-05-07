"Живу з болем": Віктор Павлік звернувся до покійного сина

Віктор Павлік втратив сина п'ять років тому.

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Віктор Павлік із сином Павлом / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

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З якими словами Віктор Павлік звернувся до сина

Скільки років минуло після смерті хлопця

Український відомий співак Віктор Павлік звернувся до свого сина, який помер від раку в молодому віці кілька років тому.

Молодший син Віктора Павліка, Павло, помер у віці 21 року від саркоми хребта після двох років боротьби з хворобою. На своїй сторінці в Instagram Віктор Павлік поділився фото і зворушливо звернувся до сина.

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"Сину, сьогодні твій день. Я не можу обійняти тебе, але кажу тобі подумки все, що не встиг. Я тебе дуже люблю. І дуже сумую. Живу з болем, але і з безмежною любов'ю до тебе. Тобі було б 26... А мені 5 років як не вистачає тебе щодня. Біль не минає. Любов теж. Ти - частина мене. І будеш завжди", - написав співак.

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Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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