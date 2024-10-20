"Залякала, скалічила, назвала хворою": путіністці Успенській "вмазала" нестабільна донька

34-річна Плаксіна поскаржилася на неадекватну гіперопіку матері.

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Тетяна Плаксіна розповіла, чому втекла від Любові Успенської / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Наприкінці вересня Тетяна Плаксіна, донька співачки-путіністки і колишньої киянки Любові Успенської, зникла безвісти. Пізніше дівчина знайшлася в Ізраїлі, і її доставила в країну-окупанта деспотична мати.

Тетяна не просто зникла, вона навмисно втекла від матері. Про це вона розповіла в одному з недавніх ток-шоу.

Так Плаксіна розкрила, що роль турботливої матусі Любов Успенська грає лише на публіці - у побуті вона практично не дозволяє 34-річній доньці виходити з дому, не дозволяє жити окремо, а також не приймає її творчість. При цьому путіністка, вочевидь, використовує залякування і психологічні маніпуляції.

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"Вона силою затягнула в цей будинок і змусила жити в закритому селищі. Вона мене до такої міри залякала, скалічила. Я була нездатна ні на що інше, ніж ходити з нею за ручку на концерти, співати з нею пісеньки "Плечи мои голые", "О нем, о нем". Це вона мене все змушувала співати. У мене зовсім інша музика, духовна. Вона мені навіть заборонила грати цю музику в домі, назвала її хворою. Сказала, що це якась загробна музика", - скаржиться Плаксіна.

Варто зазначити, що раніше Тетяна Плаксіна нібито мала проблеми із забороненими речовинами, тож свою маніакальну схильність контролювати та подавляти доньку Любов Успенська прикриває турботою про неї. Утім, сварки в домі артистки-путіністки виникають регулярно - кілька років тому Плаксіна вже втікала від неї.

Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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