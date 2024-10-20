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"Залякала, скалічила, назвала хворою": путіністці Успенській "вмазала" нестабільна донька

Анна Підгорна
20 жовтня 2024, 15:40
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34-річна Плаксіна поскаржилася на неадекватну гіперопіку матері.
Любов Успенська, Тетяна Плаксіна
Тетяна Плаксіна розповіла, чому втекла від Любові Успенської / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Наприкінці вересня Тетяна Плаксіна, донька співачки-путіністки і колишньої киянки Любові Успенської, зникла безвісти. Пізніше дівчина знайшлася в Ізраїлі, і її доставила в країну-окупанта деспотична мати.

Тетяна не просто зникла, вона навмисно втекла від матері. Про це вона розповіла в одному з недавніх ток-шоу.

Так Плаксіна розкрила, що роль турботливої матусі Любов Успенська грає лише на публіці - у побуті вона практично не дозволяє 34-річній доньці виходити з дому, не дозволяє жити окремо, а також не приймає її творчість. При цьому путіністка, вочевидь, використовує залякування і психологічні маніпуляції.

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"Вона силою затягнула в цей будинок і змусила жити в закритому селищі. Вона мене до такої міри залякала, скалічила. Я була нездатна ні на що інше, ніж ходити з нею за ручку на концерти, співати з нею пісеньки "Плечи мои голые", "О нем, о нем". Це вона мене все змушувала співати. У мене зовсім інша музика, духовна. Вона мені навіть заборонила грати цю музику в домі, назвала її хворою. Сказала, що це якась загробна музика", - скаржиться Плаксіна.

Варто зазначити, що раніше Тетяна Плаксіна нібито мала проблеми із забороненими речовинами, тож свою маніакальну схильність контролювати та подавляти доньку Любов Успенська прикриває турботою про неї. Утім, сварки в домі артистки-путіністки виникають регулярно - кілька років тому Плаксіна вже втікала від неї.

Хто така Любов Успенська?

Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Останні зіркові новини:

Раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.

Також актриса-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.

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