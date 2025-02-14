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Захотіла в РФ: син Роднянського розповів, чому розлучився з дружиною-росіянкою

Олена Кюпелі
14 лютого 2025, 21:06
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Колишній радник Зеленського Роднянський розповів про особисте життя.
Син Роднянського розлучився з дружиною-росіянкою
Син Роднянського розлучився з дружиною-росіянкою / Колаж Главред, фото скріншот, Антикор

Коротко:

  • Чому Родянський розлучився з дружиною
  • Чому вона вирішила жити в Росії

Син відомого українського кінопродюсера Олександра Роднянського назвав справжню причину розлучення зі своєю дружиною-росіянкою, актрисою Яніною Студіліною.

Як розповів Олександр Роднянський-молодший в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, стосунки чоловіка і його коханої зіпсувалися ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він також додав, що його колишня, втім, не підтримувала терористичний режим Кремля.

"Ми розходилися і раніше, наші стосунки були не ідеальними. Ми довгий час жили разом у Кембриджі, Прінстоні, де народилася моя дочка, і це було сімейне і стабільне життя. Потім дружина захотіла повернутися в Росію. У неї там були всі головні проєкти, пов'язані з кіно. Я був проти, це вже стало великою тріщиною, тому що мені це здавалося безглуздим. На той момент я для своєї доньки вибив місце в трьох найкращих школах Кембриджа, тому що був там професором. Я отримав там місце. Мені здавалося повним божевіллям їхати тоді в Росію. Якщо є унікальне середовище для дітей. Але виявилося, що наші цінності відрізнялися", - поділився син режисера.

За словами Роднянського, війна розставила всі крапки над "і". "Це було останньою краплею в процесі розставання. І коли все сталося і колишня дружина вирішила, що вона залишається в Росії, я відреагував досить емоційно", - розповів він.

"Базово, вона не підтримує режим. Просто там її сім'я, її життя", - додав колишній радник Зеленського.

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Нагадаємо, нещодавно український режисер і продюсер Олександр Роднянський, який мешкає у США, висловив захоплення російським актором Юрієм Борисовим, який став першим росіянином, номінованим на "Оскар-2025". Роднянський у соцмережах зазначив, що ця номінація є "ляпасом російській пропаганді".

Також Олександр Роднянський розповів в інтерв'ю Юрію Дудю, що його син перебуває в Києві і працює радником президента Зеленського з економічних питань. Водночас Олександр-молодший є членом ради директорів найбільшого державного банку і відповідає за його стратегію розвитку.

Як повідомляв Главред, суд Москви засудив українського режисера Олександра Роднянського до 8,5 років колонії за "військові фейки" через його антивоєнні пости. Роднянський не погодився з вироком.

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