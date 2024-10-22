Дали 8,5 років колонії: у Росії засудили українського продюсера Роднянського

Сам Олександр Роднянський розповів про вирок суду.

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Олександра Роднянського засудили на 8,5 років / Колаж Главред, фото Instagram/alexander.rodnyansky

Басманний суд терористичної Москви засудив українського режисера і продюсера Олександра Роднянського на 8,5 років колонії у справі про військові "фейки".

Про це написав сам медіа-менеджер на своїй сторінці в Instagram.

За словами Роднянського, прокурор у своїй промові сказала, що в його постах "негативне ставлення до російських військових виражено через характеристику їхньої діяльності як загарбницької".

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"І я з прокурором ... згоден. Як і весь світ. Війна Росії в Україні - загарбницька і підла", - написав він.

Хто такий Олександр Роднянський Олександр Роднянський - український режисер, продюсер і сценарист, медіаменеджер, засновник телеканалу "1+1". Очолював російську корпорацію "СТС Медіа" і вивів її на американську біржу NASDAQ. Чотириразовий номінант на премію Американської кіноакадемії "Оскар". З початком нападу Росії на Україну зайняв потужну проукраїнську позицію і активно веде соцмережі, підтримуючи Україну.

Тим часом, він також додав, що з "вироком" він категорично не згоден.

"Законність суду над собою, як і законність існування абсолютно абсурдної статті "за військові фейки" не визнаю. Лише кілька років тому напередодні вторгнення російської армії в Україну, я жив і працював у Москві. Мої фільми вигравали призи в Каннах, були двічі номіновані на "Оскар" від Росії, а спродюсований мною "Левіафан" виграв Золотий глобус. Часи радикально змінилися і сьогодні мене засуджують за мої антивоєнні пости в інстаграмі", - розповідає він.

Роднянський також додає, що іронія долі полягає і в тому, що термін він отримав "кінематографічний". "Саме так - "8 з половиною" - називається один із моїх улюблених фільмів, шедевр Федеріко Фелліні. Пости про війну я пишу майже щодня з 24-го лютого 2022 року. І продовжу писати. Жоден Басманний суд не зможе завадити мені голосно говорити і робити те, що я робив усе життя - знімати фільми", - каже він.

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