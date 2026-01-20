Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

Коротко:
Українська відома співачка Олена Тополя, яка днями пережила шантаж і погрози про те, що її інтимні відео будуть злиті в мережу, отримала величезну хвилю підтримки від простих українців і від колег по цеху.
Більш того, деякі зірки запустили цілий тренд, щоб підтримати Тополю і почали публікувати свої нюди (оголені фото - ред.).
Так, відповідним фото поділилася артистка Ольга Цибульська. "Налякати артистку голим тілом, все одно що налякати скрипаля скрипкою. Тіло - це просто інструмент. Обіймаю і підтримую", - написала вона.
Ще одна артистка також вирішила підтримати Олену Тополю. Так, Наталка Карпа також опублікувала сміливе фото, висловивши солідарність із знаменитостями.
"Хорошу ідею подала Цибульська. У мене теж є нюди (до речі, якщо що, їх робив чоловік), і чесно, вони були для особистого архіву. Але раз така справа, дуже хочу підтримати Альошу", - написала артистка.
Як зловмисник шантажував Олену Тополю
Відзначимо, напередодні Олена Тополя зробила відверту заяву, де розповіла, що у неї вимагають 75 тисяч доларів і погрожують злити в мережу її інтимні відео.
З жовтня по січень артистка перебувала у стосунках з чоловіком 2003 року народження, і він таємно знімав їхні зустрічі. Після цього він почав вимагати у неї гроші. На своїй сторінці в соцмережах Олена заявила, що не буде соромитися або ховатися.
"Сором повинні відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій і навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. У мене є всі докази, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес триває", - написала Тополя.
Пізніше підтримати колишню дружину також вирішив її колишній чоловік Тарас Тополя.
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
