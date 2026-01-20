Рус
Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

Олена Кюпелі
20 січня 2026, 17:16
Олена Тополя стала жертвою шантажиста і шахрая.
Олена Тополя
Олену Тополю підтримали українські зірки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Коротко:

  • Хто з українських знаменитостей підтримав Тополю
  • Якими фото поділилися зірки

Українська відома співачка Олена Тополя, яка днями пережила шантаж і погрози про те, що її інтимні відео будуть злиті в мережу, отримала величезну хвилю підтримки від простих українців і від колег по цеху.

Більш того, деякі зірки запустили цілий тренд, щоб підтримати Тополю і почали публікувати свої нюди (оголені фото - ред.).

Так, відповідним фото поділилася артистка Ольга Цибульська. "Налякати артистку голим тілом, все одно що налякати скрипаля скрипкою. Тіло - це просто інструмент. Обіймаю і підтримую", - написала вона.

Оля Цибульская
Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Подивитися фото артистки з тим самим фото можна на її сторінці в Instagram.

Ще одна артистка також вирішила підтримати Олену Тополю. Так, Наталка Карпа також опублікувала сміливе фото, висловивши солідарність із знаменитостями.

"Хорошу ідею подала Цибульська. У мене теж є нюди (до речі, якщо що, їх робив чоловік), і чесно, вони були для особистого архіву. Але раз така справа, дуже хочу підтримати Альошу", - написала артистка.

Наталка Карпа також підтримала Тополю
Наталка Карпа також підтримала Тополю / Фото Instagram/natalkakarpa

Подивитися фото артистки з тим самим фото можна на її сторінці в Instagram.

Як зловмисник шантажував Олену Тополю

Відзначимо, напередодні Олена Тополя зробила відверту заяву, де розповіла, що у неї вимагають 75 тисяч доларів і погрожують злити в мережу її інтимні відео.

З жовтня по січень артистка перебувала у стосунках з чоловіком 2003 року народження, і він таємно знімав їхні зустрічі. Після цього він почав вимагати у неї гроші. На своїй сторінці в соцмережах Олена заявила, що не буде соромитися або ховатися.

Олена Тополя, Тарас Тополя
Тарас Тополя підтримав колишню дружину / фото: instagram.com/alyoshasinger

"Сором повинні відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій і навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. У мене є всі докази, що це брехня. Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес триває", - написала Тополя.

Пізніше підтримати колишню дружину також вирішив її колишній чоловік Тарас Тополя.

Відзначимо, як повідомляв Главред, легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності і реагує на обстріли України, поділилася рідкісним фото.

Раніше також український співак Тарас Тополя знову вийшов на зв'язок після коментаря про шантаж зловмисниками своєї колишньої дружини Олени Тополі. Виявилося, що артист і сам став мішенню шахраїв і вирішив попередити шанувальників.

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Реклама

Реклама
Реклama
Реклама
Атака РФ була не настільки масованою, як очікувалось: Братчук припустив, що задумав ворог

10:45

РФ випустила по Україні "Циркон", рій ракет і БпЛА: скільки цілей приземлили ПСФото

10:32

Трамп покликав Путіна до Ради миру і пригрозив Макрону через "ворожість"Відео

