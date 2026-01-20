Син Грубича з'явився з протезом-механічною рукою і показав, як ним керує

Коротко:
- Як зараз виглядає молодий чоловік
- Що він сам каже
Син популярного українського телеведучого Костянтина Грубичаз'явився з механічним протезом на руці.
У липні 2025 року син Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті і втратив руку.
"Початок! Не лякайтеся, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Подивимося, як це все буде працювати в побуті", — поділився з фоловерами Грубич-молодший.
"Початок. Не лякайтеся, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Побачимо, як це все буде працювати в побуті", — розповідає воїн.
Він також продемонстрував, як керує новою "рукою".
Поранення Ярослава Грубича для нього і його родини стало справжнім шоком - спочатку було складно впоратися з цією новиною. Тоді Грубича-старшого сильно підтримали друзі та колеги. "Я не скажу, що дзвонили, тому що писали. Я тоді був трохи в тумані і не можу назвати всіх. Але, мабуть, всі, кого я знаю", - розповів Костянтин.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, український співак Тарас Тополя знову вийшов на зв'язок після коментаря про шантаж зловмисниками своєї колишньої дружини Олени Тополі. Виявилося, що артист і сам став мішенню шахраїв і вирішив попередити шанувальників.
Напередодні стало відомо, що легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності і реагує на обстріли України, поділилася рідкісним фото.
Вас також може зацікавити:
- "Громіло пекельно": шахед вдарив біля рідного будинку Костянтина Грубича
- "Шкода, що не українка": Костянтин Грубич звернувся до росіян через Пугачову
- Костянтин Грубич показав рідкісне фото з красунею-дружиною: "Прекрасні"
Про особу: Костянтин Грубич
Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред