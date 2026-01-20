Син Грубича з'явився з протезом-механічною рукою і показав, як ним керує

Ярослав Грубич втратив руку, захищаючи Україну від терористичної Росії.

Ярослав Грубич втратив руку на війні / колаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

Як зараз виглядає молодий чоловік

Що він сам каже

Син популярного українського телеведучого Костянтина Грубичаз'явився з механічним протезом на руці.

У липні 2025 року син Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті і втратив руку.

"Початок! Не лякайтеся, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Подивимося, як це все буде працювати в побуті", — поділився з фоловерами Грубич-молодший.

Син Грубича з'явився з протезом / Фото Instagram/yaroslav_grubych

Він також продемонстрував, як керує новою "рукою".

Поранення Ярослава Грубича для нього і його родини стало справжнім шоком - спочатку було складно впоратися з цією новиною. Тоді Грубича-старшого сильно підтримали друзі та колеги. "Я не скажу, що дзвонили, тому що писали. Я тоді був трохи в тумані і не можу назвати всіх. Але, мабуть, всі, кого я знаю", - розповів Костянтин.

Про особу: Костянтин Грубич Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

