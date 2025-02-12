"Я стала бабусею": Сєдокова приголомшила черговою новиною

Сєдокова зробила чергове зізнання щодо свого сімейного життя.

https://glavred.net/starnews/ya-stala-babushkoy-sedokova-ogoroshila-ocherednoy-novostyu-10639121.html Посилання скопійоване

Седакова офіційно назвала себе бабусею / Колаж Главред, фото Instagram/alinabelkevia

Коротко:

Сєдокова назвала себе бабусею внучки

Що вона розповіла про подію

Російська співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка може понести покарання за самогубство її колишнього чоловіка Яніса Тімми, схоже, вирішила не втрачати популярність, що нагрянула на неї, і зробила чергову заяву.

На своїй сторінці в Instagram, Сєдокова опублікувала фотографії своїх дітей, як не дивно, з котом.

відео дня

"Можете мене привітати я офіційно стала бабусею. Тепер у моєї доньки є донька і це перший кіт у нашій родині. Ласкаво просимо, Bean (все ще ніяк не змирюся з цим ім'ям, але я демократична Ма і приймаю рішення своїх дітей) Diva (так, це друге ім'я, яке я їй все ж таки дала) в сім'ю. Я завжди мріяла про кота, але іноді мрії судилося здійснити нашим дітям", - написала Сєдокова.

До слова, старшій доньці Сєдокової - Аліні Белькевич, 20 років. Її Сєдокова народила від футболіста Валентина Белькевича.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред