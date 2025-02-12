Сєдокова - головна підозрювана: у РФ відновили справу Яніса Тімми

Російська юристка серйозно взялася за Сєдовку і спробує довести винуватість зрадниці.

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Анна Сєдокова може таки понести покарання за смерть Яніса Тімми / колаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Ви дізнаєтеся:

Хто взявся за справу Яніса Тімми

Що загрожує Сєдоковій

Тепер колись українській співачці і зрадниці Анні Сєдоковій доведеться реально понервувати.

Родичі її колишнього чоловіка Яніса Тімми, який покінчив життя самогубством, звернулися до російської юристки Каті Гордон, щоб таки домогтися справедливості.

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Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, з її подачі справу повернули на дослідування.

"Сім'я впевнена, що Яніса могли довести до самогубства або зовсім убити. Основні підозрювані - Сєдокова і друзі спортсмена. Прокурор прийняв прохання сторони захисту, тепер за його рішенням слідчі Пресненського району Москви повинні будуть провести додаткову перевірку", - повідомило джерело.

Ця новина потішила бізнесмена і друга померлого Марка Пугачова. Чоловік упевнений - спортсмен не міг піти з життя самовільно, адже він був сповнений планів на майбутнє і навіть хотів взяти громадянство терористичної Росії.

"Я ж казав, що ми доб'ємося перевірки - і ось результат. Скаргу Олександру Бастрикіну подано, і він її отримав. Петиції надіслано, кілька депутатських звернень направлено до Слідчого комітету. Тримаємо справу на контролі, і це ще не кінець! Мовчання не означає бездіяльність. Тепер - менше слів, більше дій. Полоскати брудну білизну більше немає сенсу. Тепер усі зрозуміли, хто є хто", - зазначив Марк.

На адресу Сєдокової зараз негативно висловлюється і батько Тімми - Райтіс. Чоловік нарікає, що співачка не давала їм спілкуватися останніми роками, та й узагалі її цікавили лише гроші.

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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