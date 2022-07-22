Кінець епохи: сер Елтон Джон йде зі сцени - розкрита причина

Елтон Джон оголосив про завершення концертної діяльності / instagram.com/eltonjohn

Британський співак і композитор, сер Елтон Джон на одному зі своїх виступів в рамках туру Farewell Yellow Brick Road заявив, що втомився від концертів. Про це повідомляє австралійське видання SMH.

Артист розповів, що тема музики для нього не закрита, він продовжить займатися нею, але гастролі - не для нього. 75-річний Джон підкреслює: він на сцені з 17 років, пора б зупинитися.

"Тепер я можу сказати, що це все. Я не залишуся без музики. Але я втомився мотатися по світу з концертами і більше не хочу цим займатися. Я гастролюю з 17 років", - повідомив він.

Музикант довгий час шукав своє сімейне щастя, і тепер, він не тільки щасливий, як чоловік, йому є чим пишатися, як батькові: зі своїм чоловіком Девідом Фернішем він виховує двох синів - 9-річного Елайджу і 11-річного Закарі.

Почасти хлопчики стали причиною завершення гастрольної діяльності співака. Далеко від дому Джон дуже сумує за синами, і хотів би більше часу приділяти спадкоємцям.

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Раніше американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри - артист вирішив, що зробив достатньо для кіноіндустрії.

Також, за кілька днів до цього, сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

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