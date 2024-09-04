Елтон Джон майже осліп - що сталося

Британський легендарний співак Елтон Джон частково втратив зір через важку очну інфекцію.
На своїй сторінці в соцмережах артист розповів, що зараз відновлюється і почувається позитивно.
"Протягом літа я боровся з важкою очною інфекцією, яка, на жаль, залишила мене з обмеженим зором на одне око. Я одужаю, але це дуже повільний процес, і пройде деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока. Я дуже вдячний чудовій команді лікарів і медсестер, а також моїй сім'ї, яка так добре дбала про мене в останні кілька тижнів. Я спокійно провів літо, відновлюючись удома, і почуваюся позитивно щодо прогресу, якого я досяг у своєму лікуванні та відновленні. ", - написав співак.
Хто такий Елтон Джон?
Елтон Джон - британський рок-музикант, володар п'яти премій "Греммі", командор Ордена Британської імперії. У своїй творчості Елтон Джон еволюціонував від рок-н-ролу через психоделічний рок, пізніше софт-рок до докору.
Відомо, що Елтон Джон - бісексуал, про що він повідомив в інтерв'ю журналу Rolling Stone 1976 року. У 1984 році він одружився з Ренет Бауеле, проте через три роки розлучився, а з 1993 постійним партнером Елтона Джона є продюсер Девід Ферніш. У 2014 році вони уклали шлюб.
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