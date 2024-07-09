Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

Британський композитор не зміг більше терпіти і справив нужду просто в магазині.

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Елтон Джон потрапив у неприємний інцидент/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярний британський співак і композитор Елтон Джон не зміг втриматися, поки купував кросівки у Франції, і закінчив тим, що помочився в пластикову пляшку посеред магазину.

Принаймні, так каже хлопець, який керує магазином.

Раян Суккар, власник Sugarkikz у Ніцці, розповів виданню TMZ, що Елтон прийшов у його магазин у понеділок вдень зі своїми двома синами і охоронцем і запитав, чи є тут туалет.

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До слова, схоже, що Елтон погано прицілився. Як розповіли журналістам, він попісяв на підлогу і попросив у охорони серветки, щоб прибрати безлад.

Власник магазину каже, що він був "шокований і засмучений" тим, що покупець так поводився... і це був перший раз за його 3 роки управління бізнесом.

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Нагадаємо, раніше сер Елтон Джон на одному зі своїх виступів у рамках туру Farewell Yellow Brick Road заявив, що втомився від концертів.

Раніше Елтон Джон перервав свій концерт, побачивши українку, яка розмахувала українським прапором. Епізод стався на концерті виконавця в Брістолі, в рамках прощального туру Елтона Джона. Під час концерту співак побачив українку з нашим прапором і перервав свій виступ.

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