Андрій Данилко розгромив роспропагандистів за брехню про концерти Вєрки Сердючки

Фейк розлетівся жовтими виданнями, але не витерпів простої перевірки.

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Андрій Данилко спіймав роспропагандистів на брехні про Вєрку Сердючку / колаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

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Пропагандисти розпустили неправдиві відомості, мовляв, Данилка і його команду шантажують мобілізацією і не випускають за кордон на концерти

Музикант закликав не вірити дурницям, які публікують росЗМІ

Українську співачку Вєрку Сердючку країна-окупант вважала "своєю" зіркою, тож, коли команда артистки на чолі з Андрієм Данилком з початком повномасштабної війни висловила однозначну проукраїнську позицію, у рф було багато обурення.

Патріотизм українських артистів не дає країні-агресору спокою. Тому в пропагандистських онлайн-ЗМІ про Данилка, Сердючку та компанію постійно з'являються всякі нісенітниці.

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Однією з останніх таких "казок" стала чутка, що 51-річного Андрія Данилка та чоловічу частину його бенду не випускають за кордон під страхом мобілізації, гроші за концерти відбирає Офіс президента та виступати Вєрці Сердючці не дозволяють. З гиканням і улюлюканням це рознеслося жовтими виданнями країни-окупанта.

Цей фонтан нісенітниць Андрій Данилко заткнув і досить категорично. У своєму блозі в Instagram він опублікував скрін однієї з фейкових новин із закликом не вірити пропагандистам, і показав актуальну афішу - уже в березні Вєрка Сердючка разом з Інною Адольфівною вирушають у тур Європою. Варто зазначити, що проблем з турами з 2022 року Данилко і його команда не мають - вони були неодноразово і в Європі, і в Америці.

Андрій Данилко спіймав роспропагандистів на брехні про Вєрку Сердючку / instagram.com/v_serduchka

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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