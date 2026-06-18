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Вперше в такому образі: Пугачова та Орбакайте взяли участь у приголомшливій фотосесії

Олена Кюпелі
18 червня 2026, 11:31
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Пугачова здивувала дуже незвичайним виглядом і нагадала німецьку актрису.
Пугачова та Орбакайте взяли участь у чорно-білій фотосесії
Пугачова та Орбакайте взяли участь у чорно-білій фотосесії / Колаж Главред, фото Instagram/nevori.studio

Коротко:

  • Як зараз виглядає Пугачова
  • Що нового в її образі

Популярна російська співачка Алла Пугачова разом зі своєю дочкою Крістіною Орбакайте знялася в абсолютно новій фотосесії, де російська співачка з'явилася в новому приголомшливому образі.

Відповідні фото з'явилися на сторінці фотостудії Nevori в Instagram.

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Пугачова з'явилася в незвичайному образі
Пугачова з'явилася в незвичайному образі / Фото Instagram/nevori.studio

Пугачова з'явилася в дуже лаконічному образі, який підкреслив стиль і особливу зовнішність співачки. Крім того, Пугачову, мабуть, вперше в житті сфотографували з пучком волосся, а не з характерною гривою.

Пугачова з'явилася в незвичайному образі
Пугачова з'явилася в незвичайному образі / Фото Instagram/nevori.studio

У деякі моменти вона навіть нагадувала німецьку знаменитість 40-х років Марлен Дітріх.

Пугачова з'явилася в незвичайному образі
Пугачова з’явилася в незвичайному образі / Фото Instagram/nevori.studio
Пугачова з'явилася в незвичайному образі
Пугачова з’явилася в незвичайному образі / Фото Instagram/nevori.studio

Зазначимо, що раніше в терористичній Росії Пугачову звинуватили в тому, що вона нібито замовила вбивство популярного співака Ігоря Талькова.

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Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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