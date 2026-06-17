Долар та 'мінімалка' підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн.

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Уряд схвалив Бюджетну декларацію 2027-2029 / Колаж: Главред, фото: @svyrydenkoy, ua.depositphotos.com

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Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Документ бередбачає два сценарії розвитку - залежно від того, чи покращиться безпекова ситуація

Зокрема заплановано прискорення зростання ВВП та підвищення "мінімалки"

Уряд України схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка серед іншого передбачає поступове підвищення соціальних стандартів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Бюджетна декларація базується на двох сценаріях розвитку подій. Основний - передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено і сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

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У документі закладено поступове зростання соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна заробітна плата у 2027 році зростатиме випереджальними темпами порівняно з інфляцією.

Прожитковий мінімум, згідно з декларацією, зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти протягом усіх трьох років - 2027–2029.

"Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу", - йдеться в повідомленні.

Заплановано прискорення зростання реального ВВП на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозами, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн. Водночас інфляція, як очікується, поступово сповільниться з 8,9% до 5,1%.

Що буде з курсом долара до кінця року - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів в інтерв'ю Главреду, що різкого падіння гривні до кінця 2026 року не очікується. За його словами, суттєве послаблення національної валюти можливе лише за умов серйозного погіршення ситуації на фронті.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - зазначив він.

Експерт також зазначив, що курс гривні наразі залишається в межах, закладених у державному бюджеті — близько 45,5 грн за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Документ містить ключові макроекономічні прогнози, зокрема щодо курсу долара, динаміки зарплат та параметрів державного бюджету.

Навіть за оптимістичним сценарієм уряд очікує поступового ослаблення гривні. Середньорічний курс долара, за прогнозами, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му. До кінця 2029 року курс може сягнути близько 51,5 грн за долар.

Зростання курсу долара до 45 гривень може спровокувати подорожчання палива в Україні, адже паливо імпортується майже на 100%, а його ціна впливає на вартість більшості товарів. Економіст Андрій Новак пояснює, що ціни на бензин і дизель залежать не лише від курсу валют, а й від ситуації на Близькому Сході.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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