Летіли дрони та балістика: РФ вночі атакувала Україну - де гриміли вибухи

Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування уточнюється.

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РФ вночі атакувала Україну балістикою та дронами / Колаж: Главред, фото: скриншот, мінооборони РФ

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РФ атакувала Україну балістикою та дронами

Зокрема, вибухи прогриміли в Києві

У Полтаві повідомлялося про перебої з електро- та водопостачанням

У ніч на 18 червня окупаційні війська РФ атакували українські міста ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Зокрема, вибухи пролунали у Києві та Полтаві, у Полтаві повідомлялося про перебої з електро- та водопостачанням.

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Близько опівночі Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. О 00:58 ракетну небезпеку скасували, однак уже о 01:22 військові знову повідомили про пуски кількох балістичних ракет у напрямку Києва та Полтавської області.

Незабаром після цього в Києві пролунала серія вибухів. Вибухи також було чути в Полтаві.

Що відомо про ситуацію в Полтаві

За даними кореспондентів "Суспільного", у Полтаві протягом ночі пролунало щонайменше шість вибухів.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що в місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Водночас, за її словами, інформації про пошкодження житлових будинків до оперативних служб не надходило.

Де ще була загроза

Протягом ночі Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичних ракет і ударних безпілотників на Київщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Також військові інформували про застосування росіянами керованих авіабомб на окремих напрямках.

За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи цієї ночі також лунали в Чернігові, Сумах, Охтирці, Очакові, на Одещині, у Запоріжжі та на Київщині, зокрема в районі Борисполя.

Як відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 червня протиповітряною обороною було збито 216 повітряних цілей. Зокрема, знищено 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М"/С-400 та 212 ворожих безпілотників різних типів - "Shahed", "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.

Загалом ворог застосував 7 балістичних ракет та 239 ударних і імітаційних БпЛА, запущених із території РФ та тимчасово окупованих територій України.

У Повітряних силах уточнюють, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників у дев’яти локаціях. Ще на семи локаціях виявлено падіння уламків.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки на Україну - останні новини

Як писав раніше Главред, у ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками Балаклію в Харківській області. Під удар потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. Постраждали 8 людей, серед них двоє дітей.

Крім того, у ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що масована атака на Україну 15 червня відрізнялася від попередніх російських ударів. Відмінність полягає в тому, що замість крилатих ракет "Калібр" ворог застосував "Іскандер-К".

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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