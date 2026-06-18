Лобода різко висловилася щодо "продажу" будинку в РФ — що вона повідомила

Співачку обурили повідомлення ЗМІ.

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Світлана Лобода — будинок у РФ / колаж: Главред, фото: SHOT, instagram.com, Світлана Лобода

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Світлана Лобода заперечує причетність до особняка в РФ

Хто насправді володіє будинком у Підмосков'ї

Українська співачка Світлана Лобода висловилася щодо нібито продажу розкішного особняка в РФ. Артистка в Instagram заперечує свою причетність до елітної нерухомості.

Раніше російські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Лобода продала розкішний будинок у Підмосков’ї та отримала за нього 850 мільйонів рублів. На це відреагував навіть російський пропагандист Володимир Соловйов, який влаштував істерику через те, що гроші від продажу будинку підуть на закупівлю безпілотників для ЗСУ.

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Світлана Лобода / фото: instagram.com, Світлана Лобода

"Питання в тому, скільки з цих грошей, які якийсь громадянин у нас в країні з якихось причин заплатив, тепер може бути спрямовано на купівлю ударних безпілотників, які полетять вбивати наших громадян", — заявив Соловйов.

Лобода не стала зволікати з відповіддю й особисто виступила в соцмережах із заявою. Вона наголосила, що дійсно мешкала в цьому будинку, але ніколи ним не володіла.

Лобода спростувала причетність до будинку в РФ / фото: instagram.com, Світлана Лобода

"Роснедвижимости немає. Будинок на фото — я знімала до війни. Перевіряйте факти", — висловилася співачка.

Тим часом російські ЗМІ вже публікують нову версію подій — будинком нібито володіє дружина московського бізнесмена, яка давно живе в Іспанії.

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Про персону: Світлана Лобода Світлана Лобода — українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році протягом 3 місяців була учасницею популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи — "Твої очі", "Випадкова", "До біса кохання", "Рідний" тощо.

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