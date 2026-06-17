Гине: у РФ розкрили правду про дочку співака Малікова

Дочка популярного в РФ співака Малікова має проблеми зі здоров’ям.

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Дочка Малікова може погано закінчити / Колаж Главред, фото Instagram/steshamalikova

Коротко:

Як виглядає дочка Малікова

Що з нею не так

Шанувальники б'ють на сполох, дивлячись на нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.

Як пишуть російські пропагандисти, на думку інтернет-користувачів, дівчина захопилася схудненням і стала лякаюче худою. За словами психолога Вероніки Степанової, у спадкоємиці співака серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Дочку Малікова підозрюють в анорексії / Фото Instagram/steshamalikova

"На жаль, Стеша Малікова впала в анорексію. І сум не тільки в тому, що вона гине, а в тому, що такий приклад є заразним", — з сумом констатувала Степанова.

Дочку Малікова підозрюють в анорексії / Фото Instagram/steshamalikova

Тим часом російські ЗМІ також повідомляють, що 26-річна Стефанія живе на широку ногу, регулярно хвалиться у блозі оберемками розкішних троянд, подорожує та з’являється на світських заходах. Важливе місце в житті Малікової займає інтенсивний спорт і тотальний контроль за харчуванням. Як результат — "підсушена" й ультраструнка фігура. Ось тільки фанати впевнені, що вона перебуває за крок від небезпечної межі.

Дочку Малікова підозрюють в анорексії / Фото Instagram/steshamalikova

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Про особу: Дмитро Маліков Дмитро Маліков — радянський і російський естрадний співак, композитор, піаніст, диригент, продюсер, актор театру та кіно, телеведучий. Народний артист Російської Федерації. Нагороджений Орденом Дружби. Учасник фестивалю "Пісня року".

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