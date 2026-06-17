У палаці ухвалили доленосне рішення щодо принца Джорджа

Коротко:
- Що буде з принцом Джорджем
- До чого тут інтернат
Принц Джордж восени вступить до Ітонського коледжу, йдучи слідами свого батька, принца Вільяма.
"Кенсінгтонський палац підтверджує, що принц Джордж розпочне навчання в Ітонському коледжі у вересні цього року", — повідомив представник палацу виданнюPage Six у вівторок.
Вільям навчався в цій престижній школі з 1995 по 2000 рік, а принц Гаррі вступив у 1998 році й закінчив її у 2003 році. Ітонський коледж — це школа-інтернат для хлопчиків у Беркширі, Англія. Він був заснований у 1440 році і є найбільшою школою-інтернатом в Англії.
Серед інших відомих випускників — 20 прем’єр-міністрів Великої Британії, таких як Девід Кемерон і Борис Джонсон.
Джордж, якому наступного місяця виповниться 13 років, навчався у школі Ламбрук в Аскоті разом зі своїми двома молодшими братами та сестрами — принцесою Шарлоттою, 12 років, і принцом Луї, 8 років. До цього Джордж і Шарлотта навчалися у школі Томаса в Баттерсі в Лондоні.
44-річний Вільям є наступним у черзі на англійський престол після коронації його батька, короля Карла III, 6 травня 2023 року.
Навчання в Ітонському коледжі підготувало Вільяма до того, щоб стати наступником престолу, завдяки балансу між королівськими обов’язками та світським життям.
Під час навчання в школі принц Уельський вступив до ексклюзивного студентського товариства, відомого як "Поп". Він також був капітаном своєї футбольної команди, що допомогло йому розвинути лідерські якості.
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Про особу: принц Вільям
Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).
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