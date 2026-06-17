У палаці ухвалили доленосне рішення щодо принца Джорджа

Кейт і Вільям ухвалили важливе рішення щодо свого сина Джорджа.

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Принц Джордж — старший син / Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

Що буде з принцом Джорджем

До чого тут інтернат

Принц Джордж восени вступить до Ітонського коледжу, йдучи слідами свого батька, принца Вільяма.

"Кенсінгтонський палац підтверджує, що принц Джордж розпочне навчання в Ітонському коледжі у вересні цього року", — повідомив представник палацу виданнюPage Six у вівторок.

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Вільям навчався в цій престижній школі з 1995 по 2000 рік, а принц Гаррі вступив у 1998 році й закінчив її у 2003 році. Ітонський коледж — це школа-інтернат для хлопчиків у Беркширі, Англія. Він був заснований у 1440 році і є найбільшою школою-інтернатом в Англії.

Серед інших відомих випускників — 20 прем’єр-міністрів Великої Британії, таких як Девід Кемерон і Борис Джонсон.

Принц Джордж стає дедалі вищим / Скріншот відео

Джордж, якому наступного місяця виповниться 13 років, навчався у школі Ламбрук в Аскоті разом зі своїми двома молодшими братами та сестрами — принцесою Шарлоттою, 12 років, і принцом Луї, 8 років. До цього Джордж і Шарлотта навчалися у школі Томаса в Баттерсі в Лондоні.

44-річний Вільям є наступним у черзі на англійський престол після коронації його батька, короля Карла III, 6 травня 2023 року.

Принц Джордж незабаром поїде до школи / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Навчання в Ітонському коледжі підготувало Вільяма до того, щоб стати наступником престолу, завдяки балансу між королівськими обов’язками та світським життям.

Під час навчання в школі принц Уельський вступив до ексклюзивного студентського товариства, відомого як "Поп". Він також був капітаном своєї футбольної команди, що допомогло йому розвинути лідерські якості.

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