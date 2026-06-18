"Піднялися всі хвороби": розбита Могилевська розповіла про пережитий удар

Ви дізнаєтеся:
- Могилевська показала наслідки російської атаки
- Як почувається співачка
Популярна співачка Наталія Могилевська вийшла на зв'язок після руйнівної російської атаки, яка сталася 15 червня. Артистка показала в Instagram зруйновану ракетою вулицю та розповіла про своє самопочуття.
Під час атаки Могилевська опублікувала відео, на якому сидить у сховищі разом із молодшою донькою. На тлі було чутно гучні вибухи. Наталія розповіла, що тієї ночі сталося щось жахливе — вулиця, що межує з її будинком, була практично повністю зруйнована ракетою.
"Недарма ми хвилювалися, друзі, адже сусідню вулицю поруч із нами тієї ночі майже повністю знищила ракета. Вона майже вся згоріла", — поділилася виконавиця.
Після пережитого жаху у співачки різко загострилися хронічні захворювання. Наталія розповіла, як почувається зараз.
"Я сьогодні на стресі. Піднялися всі хвороби, які є. Із простудою лежу. На вулиці літо, а я на стресі третій день вже ніяка. Нічого не минає безслідно. Бережіть себе", — побажала Могилевська.
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Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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