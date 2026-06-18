"Піднялися всі хвороби": розбита Могилевська розповіла про пережитий удар

Співачка показала наслідки потужної російської атаки поблизу свого будинку.

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Наталія Могилевська про війну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

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Могилевська показала наслідки російської атаки

Як почувається співачка

Популярна співачка Наталія Могилевська вийшла на зв'язок після руйнівної російської атаки, яка сталася 15 червня. Артистка показала в Instagram зруйновану ракетою вулицю та розповіла про своє самопочуття.

Під час атаки Могилевська опублікувала відео, на якому сидить у сховищі разом із молодшою донькою. На тлі було чутно гучні вибухи. Наталія розповіла, що тієї ночі сталося щось жахливе — вулиця, що межує з її будинком, була практично повністю зруйнована ракетою.

відео дня

Могилевська в укритті з доньками / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Недарма ми хвилювалися, друзі, адже сусідню вулицю поруч із нами тієї ночі майже повністю знищила ракета. Вона майже вся згоріла", — поділилася виконавиця.

Після пережитого жаху у співачки різко загострилися хронічні захворювання. Наталія розповіла, як почувається зараз.

Наталія Могилевська показала руйнування після російської атаки / скрін з відео

"Я сьогодні на стресі. Піднялися всі хвороби, які є. Із простудою лежу. На вулиці літо, а я на стресі третій день вже ніяка. Нічого не минає безслідно. Бережіть себе", — побажала Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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