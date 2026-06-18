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Перетворення Криму на острів: у Кремлі різко відреагували на план України

Марія Николишин
18 червня 2026, 09:55
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Лавров сказав, що Росія нібито вже працює над засобами протидії.
Перетворення Криму на острів: у Кремлі різко відреагували на план України
Лавров відповів на заяву Федорова / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Коротко:

  • Лавров прокоментував слова Федорова про Крим
  • Він заявив, що не розуміє механізму реалізації ідеї

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров прокоментував слова міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим "незабаром стане островом".

У коментарі росЗМІ він сказав, що не розуміє, як саме Україна планує реалізувати такий сценарій та додав, що скептично ставиться до озвученої українським міністром стратегії.

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"Я не зовсім зрозумів, як він збирається це зробити", - заявив Лавров.

На його думку, йдеться про використання безпілотних літальних апаратів. Однак він запевнив, що Росія нібито працює над засобами протидії такій тактиці.

Крім того, представник країни-агресора дозволив собі зневажливий коментар на адресу українського міністра, натякнувши на його нібито недостатній досвід роботи на посаді.

"Він недавно на посаді, йому потрібно освоїтися", - зазначив Лавров.

Заява Федорова про долю Криму

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що тимчасово окупований Росією Крим найближчим часом може опинитися в умовах фактичної ізоляції, що здатне спричинити несподівані проблеми для російських військ.

За словами міністра, одним із ключових напрямків роботи стало масштабне нарощування закупівель безпілотних систем.

"По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити", - наголосив він.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявляв, що літо 2026 року може стати одним із найважчих для російських окупаційних військ, зокрема на території захопленого Криму.

У ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті також фіксувалися перебої з електропостачанням.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді говорив, що Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує найближчими місяцями значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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