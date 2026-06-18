'Може багато змінити': Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом та Макроном

Президент України подякував Трампу та Макрону й наголосив на важливості спільної роботи для наближення миру в Україні.

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Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном після саміту G7 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Розмова після саміту G7

Обговорили дипломатію щодо війни

Координація з США та Францією

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну розмову з президентом США Дональд Трамп та президентом Франції Еммануель Макрон. Переговори відбулися після саміту "Групи семи" (G7) і були присвячені подальшим дипломатичним крокам у контексті війни в Україні. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, розмова мала координаційний характер і стосувалася підсумків зустрічей на полях саміту G7.

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"Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", — сказав він.

Президент подякував американському та французькому лідерам за участь і підтримку.

"Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити", — зазначив Зеленський.

Він окремо подякував Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру, а також Макрону за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу.

Коли може відновитись переговорний процес - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що Україна зацікавлена у старті переговорного процесу щодо завершення війни вже влітку. Водночас, за його оцінкою, Росія робить ставку на результати своєї літньої наступальної кампанії та намагається посилити позиції через атаки на українські міста й інфраструктуру.

Експерт зазначає, що якщо активізувати переговори влітку не вдасться, восени можуть з’явитися додаткові політичні умови для їхнього запуску. Серед ключових факторів він називає вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, а також вибори до Держдуми РФ, які мають відбутися у вересні.

Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

За словами Чаленка, ці вибори Кремль використовує як інструмент внутрішньої легітимізації, хоча рівень підтримки влади знижується. Він також припускає, що політичний контекст може стати підставою для формування багатомісячного режиму припинення вогню або активізації переговорів.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті G7 — новини за темою

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Крім того, саміт "Великої сімки" у французькому Евіані перетворився на головну дипломатичну арену, де вирішується майбутнє американської підтримки України. Президент Володимир Зеленський прибув на захід із чіткою стратегією: переконати очільника Білого дому Дональда Трампа зайняти більш активну та жорстку позицію щодо врегулювання війни з Росією.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України у зміцненні протиповітряної оборони.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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