У Тернополі чоловік забарикадувався в квартирі та утримував жінку: що відомо

Очевидці розповідають, що чули звуки, схожі на постріли.

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Чоловік утримував жінку в квартирі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/gynp.ternopil

Коротко:

У Тернополі чоловік забарикадувався у квартирі та утримував жінку

Поліція кілька годин вела з ним перемовини

Зрештою чоловіка затримали

У Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі та утримує там жінку. На місці події працюють правоохоронці, тривають перемовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс.

"На місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини", - заявила вона. відео дня

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що за словами мешканців будинку, чоловік, який проживав разом із жінкою в орендованій квартирі, нібито утримує її всередині помешкання.

Також очевидці повідомляють, що близько 8:00 чули звуки, схожі на постріли, а події могли розпочатися ще вночі - орієнтовно між 3:00 та 4:00 годиною.

Пізніше речник поліції Тернопільщини Андрій Василик у коментарі редакції 20 хвилин розповів, що близько п’ятої ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що чоловік погрожує жінці насильством.

"Коли поліцейські прибули на місце події, жінка на контакт не виходила, а чоловік почав погрожувати. На місце викликали спецпідрозділ поліції, перемовини тривали кілька годин", - наголосив він.

За його словами, чоловік відмовлявся виходити з квартири, але врешті його вдалося затримати.

Водночас у поліції Тернопільської області заявили, що чоловік погрожував фізичною розправою співмешканці.

Відомо, що до поліції зателефонувала жінка з Харківської області та повідомила, що її сестра, яка проживає у Тернополі, потребує допомоги: співмешканець зачинив жінку у квартирі та погрожує фізичною розправою.

"Ймовірно, чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. На виклик негайно прибула група сектору протидії домашньому насильству. Чоловік відмовився відчиняти вхідні двері та поводився агресивно", - додали правоохоронці.

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Про джерело: поліція Тернопільської області Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

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