Мені абсолютно байдуже: Лоліта зважилася на радикальні заходи щодо доньки

Олена Кюпелі
22 серпня 2025, 19:27
Путіністка Лоліта зробила дивну заяву щодо своєї доньки, яка тривалий час жила в Києві.
Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська та її донька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта Мілявська

Коротко:

  • Про що повідомила Лоліта
  • Яке рішення вона прийняла щодо доньки

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але мешкає в країні-терористі РФ і підтримує політику Кремля, розповіла про те, де планує жити її донька з особливостями, якій уже 26 років.

Як пишуть російські пропагандисти, Мілявська розповіла, що її донька вирішила жити окремо і продовжує здобувати освіту. Тим часом, вона також додала, що її донька має з'їхати від бабусі та матері.

Який вигляд має Лоліта без макіяжу
Що говорить Лоліта / фото: скрін t.me/lolitamilyavskaya

Однак особлива дівчинка Лоліти не хоче жити в терористичній Росії.

"Молодець! Пишаюся своєю дитиною дуже сильно! Для мене кожен її крок - це спасибі богу", - хвалиться артистка.

Лоліта також каже, що вона сама вирішила не перевозити дівчинку в Росію. "Клімат, спокій, відсутність агресії - це дуже важливо, в першу чергу. Тому я не буду перевозити її, мене влаштовує моє болгарське село з його миролюбними людьми. Для Єви - Москва - це чуже місто, це стрес, тому ні і ми з нею на цю тему говорили", - додає путіністка.

За словами Лоліти, їй важливо, щоб дочка була емпатичною людиною. "І мені абсолютно байдуже, чи буде вона заробляти гроші", - додає вона.

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що зрадниця Лоліта Мілявська повернулася в росшоу "Суперстар!". Співачка раніше зізнавалася, що пішла з проекту через сімейні обставини, але все ж повернулася назад.

А також Лоліта Мілявська публічно звернулася до активістів, які хотіли заборонити один з її концертів. Зрадниця Мілявська порадила активістам зайнятися корисними справами.

Про персону: Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Лоліта Мілявська новини шоу бізнесу
