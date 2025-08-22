Мені абсолютно байдуже: Лоліта зважилася на радикальні заходи щодо доньки

Коротко:
- Про що повідомила Лоліта
- Яке рішення вона прийняла щодо доньки
Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але мешкає в країні-терористі РФ і підтримує політику Кремля, розповіла про те, де планує жити її донька з особливостями, якій уже 26 років.
Як пишуть російські пропагандисти, Мілявська розповіла, що її донька вирішила жити окремо і продовжує здобувати освіту. Тим часом, вона також додала, що її донька має з'їхати від бабусі та матері.
Однак особлива дівчинка Лоліти не хоче жити в терористичній Росії.
"Молодець! Пишаюся своєю дитиною дуже сильно! Для мене кожен її крок - це спасибі богу", - хвалиться артистка.
Лоліта також каже, що вона сама вирішила не перевозити дівчинку в Росію. "Клімат, спокій, відсутність агресії - це дуже важливо, в першу чергу. Тому я не буду перевозити її, мене влаштовує моє болгарське село з його миролюбними людьми. Для Єви - Москва - це чуже місто, це стрес, тому ні і ми з нею на цю тему говорили", - додає путіністка.
За словами Лоліти, їй важливо, щоб дочка була емпатичною людиною. "І мені абсолютно байдуже, чи буде вона заробляти гроші", - додає вона.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що зрадниця Лоліта Мілявська повернулася в росшоу "Суперстар!". Співачка раніше зізнавалася, що пішла з проекту через сімейні обставини, але все ж повернулася назад.
А також Лоліта Мілявська публічно звернулася до активістів, які хотіли заборонити один з її концертів. Зрадниця Мілявська порадила активістам зайнятися корисними справами.
Вас також може зацікавити:
- "Вона може послати": Лоліта висловилася про злодійські плани Алли Пугачової
- Лоліта Мілявська покинула РФ - що сталося
- "Старенька": зрадниця Лоліта кардинально змінила імідж: "Старушка
Про персону: Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред