Вагітна Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого

Соломія Вітвіцька вийшла заміж за свого партнера та опублікувала фото з весілля.

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Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska, instagram.com/oleksa_syt

Коротко:

Як виглядала пара

У що була одягнена наречена

Телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж за батька своєї майбутньої дитини — військовослужбовця Олексія Ситайла.

Радісною новиною Соломія поділилася в Instagram.

відео дня

Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Вітвіцька опублікувала відео, на якому її коханий у військовій формі, а вона — у білій сукні з вишивкою "рішельє", стрічками у волоссі та коралами на шиї.

Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара радісно показала свої обручки на камеру.

Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара вирішила провести весільну церемонію на Закарпатті.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український співак Brykulets (справжнє ім'я — Іван Іщенко) зізнався, що влаштувався на роботу в школу, щоб уникнути мобілізації.

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Про особу: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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