Вагітна Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого

Коротко:
- Як виглядала пара
- У що була одягнена наречена
Телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж за батька своєї майбутньої дитини — військовослужбовця Олексія Ситайла.
Радісною новиною Соломія поділилася в Instagram.
Вітвіцька опублікувала відео, на якому її коханий у військовій формі, а вона — у білій сукні з вишивкою "рішельє", стрічками у волоссі та коралами на шиї.
Пара радісно показала свої обручки на камеру.
Пара вирішила провести весільну церемонію на Закарпатті.
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Про особу: Соломія Вітвицька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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