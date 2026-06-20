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Вагітна Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого

Олена Кюпелі
20 червня 2026, 15:35
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Соломія Вітвіцька вийшла заміж за свого партнера та опублікувала фото з весілля.
Соломія Вітвіцька, Олексій Ситайло
Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska, instagram.com/oleksa_syt

Коротко:

  • Як виглядала пара
  • У що була одягнена наречена

Телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж за батька своєї майбутньої дитини — військовослужбовця Олексія Ситайла.

Радісною новиною Соломія поділилася в Instagram.

відео дня
Соломія Вітвіцька вийшла заміж
Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Вітвіцька опублікувала відео, на якому її коханий у військовій формі, а вона — у білій сукні з вишивкою "рішельє", стрічками у волоссі та коралами на шиї.

Соломія Вітвіцька вийшла заміж
Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара радісно показала свої обручки на камеру.

Соломія Вітвіцька вийшла заміж
Соломія Вітвіцька вийшла заміж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара вирішила провести весільну церемонію на Закарпатті.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український співак Brykulets (справжнє ім'я — Іван Іщенко) зізнався, що влаштувався на роботу в школу, щоб уникнути мобілізації.

Раніше також відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, привітала свого чоловіка, популярного гумориста Максима Галкіна, з його ювілеєм.

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Про особу: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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