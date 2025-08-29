Максима Галкіна знову зробили "винним" у завершенні кар'єри Пугачової.

Російські пропагандистські ЗМІ вирізняються своїми "інсайдерськими" знаннями про те, що ж відбувається в сім'ї російської легендарної співачки Алли Пугавчевої та її чоловіка Максима Галкіна.

Вони ніяк не можуть прийняти той факт, що співачка не стала на бік Росії під час її кривавого і терористичного вторгнення в Україну. Тому вони всіляко шукають приводи виправдати співачку за невизнання диктаторського режиму в РФ.

Тепер вони пишуть про те, що нібито Пугачова не приймала самостійного рішення завершити кар'єру, а її спіткав "крах" і винен нібито в цьому її чоловік - артист Максим Галкін.

"Алла Борисівна неодноразово підколювала чоловіка у відповідальності за все, що відбувається в їхній родині. Сама співачка дуже хотіла, щоб діти навчалися в Росії. Але незабаром стало очевидно, що фізично це неможливо", - пишуть росЗМІ, цитуючи якесь невідоме джерело.

Правда це чи ні, відомо лише самій Пугачовій і Максиму Галкіну, які, судячи з опублікованих фото і відео, почуваються чудово далеко від їхньої терористичної батьківщини.

