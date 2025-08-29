Винен у краху: РосЗМІ несподівано заступилися за Пугачову

Коротко:
- Що пишуть про сім'ю Алли Пугачової
- Кого вона нібито звинувачує в завершенні своєї кар'єри
Російські пропагандистські ЗМІ вирізняються своїми "інсайдерськими" знаннями про те, що ж відбувається в сім'ї російської легендарної співачки Алли Пугавчевої та її чоловіка Максима Галкіна.
Вони ніяк не можуть прийняти той факт, що співачка не стала на бік Росії під час її кривавого і терористичного вторгнення в Україну. Тому вони всіляко шукають приводи виправдати співачку за невизнання диктаторського режиму в РФ.
Тепер вони пишуть про те, що нібито Пугачова не приймала самостійного рішення завершити кар'єру, а її спіткав "крах" і винен нібито в цьому її чоловік - артист Максим Галкін.
"Алла Борисівна неодноразово підколювала чоловіка у відповідальності за все, що відбувається в їхній родині. Сама співачка дуже хотіла, щоб діти навчалися в Росії. Але незабаром стало очевидно, що фізично це неможливо", - пишуть росЗМІ, цитуючи якесь невідоме джерело.
Правда це чи ні, відомо лише самій Пугачовій і Максиму Галкіну, які, судячи з опублікованих фото і відео, почуваються чудово далеко від їхньої терористичної батьківщини.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Максим Галкін - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.
На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігііізізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.
Вас також може зацікавити:
- Максим Галкін вигуляв гіпс у Латвії: що викликає занепокоєння
- "Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували
- Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред