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Вікторія Бекхем показала, як готується до зйомок Netflix

Олена Кюпелі
21 вересня 2024, 15:29
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Колишня солістка популярного жіночого бенду поділилася крапелькою бекстейджу.
Вікторія Бекхем травмувалася на святі
Вікторія Бекхем травмувалася на святі / Колаж Главред, фото Instagram/victoriabeckhem

Вікторія Бекхем виглядала як зразок гламуру, позуючи для закулісних знімків під час зйомок свого майбутнього документального фільму.

50-річна знаменитість опублікувала в Instagram фотографії, на яких вона робить макіяж на знімальному майданчику.

На одній з фотографій вона постала в елегантному шовковому халаті з вишитими на кишені її ініціалами.

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Вікторія пожартувала: "Чому б і ні, адже зараз вихідні", - поки її балували стилісти, поки вона насолоджувалася келихом ігристого.

На іншій світлині, опублікованій в її історії, власниця бізнесу має елегантний вигляд у сукні пастельно-рожевого кольору, поки в її вбрання вносять останні штрихи.

Хто така Вікторія Бекхем?

Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

Мати чотирьох дітей також поділилася знімком знімального обладнання, розповівши, що працює над своїм майбутнім проектом.

Знаменитість знімає документальний фільм про свій модний бренд після укладення великої угоди з Netflix.

Колишня учасниця Spice Girls поділиться зі стримером своїми враженнями про роботу після успіху документального серіалу "БЕКХЕМ" її чоловіка Девіда, 49 років, номінованого на премії BAFTA і "Еммі".

Виктория Бекхэм и ее бекстрейдж
Виктория Бекхэм и ее бекстрейдж / Скриншот Instagram/victoriabeckham

Вікторія детально розповість про свій модний бренд у документальному фільмі і простежить за її подорожжю під час підготовки до Паризького тижня моди наступного року.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.

Також дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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