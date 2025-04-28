Вдова Віталія Білоножка зворушливо вшанувала пам'ять покійного співака

Стисло:
- Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року
- У поминальну неділю 2025 року Світлана Білоножко відвідала покійного чоловіка на кладовищі
Народний артист України з оксамитовим баритоном Віталій Білоножко покинув наш світ у січні 2024 року. Несподіваний відхід 70-річного співака важко переживає його сім'я, особливо його вдова - співачка Світлана Білоножко.
Вона зворушливо шанує пам'ять про покійного чоловіка. У грудні 2024 року вона організувала концерт пам'яті Віталія Білоножка, і регулярно відвідує коханого в місці його останнього притулку. Не пропустила свій сумний ритуал Світлана Григорівна і в поминальну неділю.
Через тиждень після Великодня Білоножко прийшла на Байкове кладовище, де похований її коханий. Вона принесла йому червоні троянди, паску, крашанки та цукерки. Фото з надгробним хрестом Світлана Григорівна опублікувала у своєму блозі в Instagram - у кадрі вона ніжно гладить портрет Віталія Білоножка.
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Хто такий Віталій Білоножко?
Віталій Васильович Білоножко (11 червня 1953 - 9 січня 2024) - український співак, естрадний виконавець; Народний артист України (1995); засновник і організатор періодичного Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець", повідомляє Вікіпедія.
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