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Камалія посварилася з відомим співаком: "Почав висловлювати претензії"

Анна Підгорна
28 квітня 2025, 17:38
365
Співачка розкрила суть конфлікту, пов'язаного з премією Yuna.
Камалия, Мохаммад Захур
Камалія новини - співачка розповіла про конфлікт із Петром Чорним / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Короткий зміст:

  • Камалія розповіла про сварку з Петром Чорним
  • Артистка пояснила, чому посварилася з давнім другом

Колишній чоловік співачки Камалії, мільйонер британо-пакистанського походження Мохаммад Захур, є співзасновником музичної премії Yuna, що щорічно проходить в Україні. Минулого тижня відбулася вже 14-та за рахунком церемонії нагородження, а після неї Камалія посварилася зі своїм близьким другом.

Про це артистка розповіла в бесіді з "Ранком у великому місті". Український ромський співак Петро Чорний зателефонував Камалії після церемонії, і висловив обурення тим, що вже п'ятий рік він не може потрапити на премію.

відео дня

"Нещодавно посварилася з Петею Чорним. Він мені зателефонував і почав висловлювати претензії, що він вже 5 років не може потрапити на YUNA, що його немає в номінації, що він не виступає. Я відповіла, що від мене це не залежить. Я не вирішую", - каже співачка.

Камалія, Петро Чорний
Камалія новини - співачка розповіла про конфлікт із Петром Чорним / instagram.com/kamaliyaofficial

Вона зазначила, що на результати музичної премії не впливає ні вона, ні її колишній чоловік. Найкращих артистів, номінантів і лауреатів, визначає незалежна комісія зі 100 експертів і спеціальна компанія, тож співачка не може впливати на результати, навіть якби захотіла. "У нас є контракт із компанією, котра спостерігає за чесністю конкурсу. Є 100 незалежних експертів, вони голосують", - розповіла Камалія.

Юна-2025
Yuna-2025 відбулася 23 квітня / instagram.com/yunaawards

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Хто така Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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